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#НПО Энергомаш26.10.2021 21:44

Энергомаш принял участие во Всероссийской переписи населения

В Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в рамках Всероссийской переписи населения работал переписной участок для работников, проживающих в городском округе Химки.

Волонтеры Росстата в специальных жилетах с символикой «Всероссийская перепись населения» помогали работникам, занося их ответы в специальные планшеты с программным обеспечением в холле главного корпуса.

Всего было предложено ответить на 40 вопросов, которые касались места жительства, пола, возраста, состава семьи и др. Участие в опросе занимало не более 10 минут. Так как все данные обезличиваются, предъявлять паспорт было не нужно. Работники предприятия оценили быстроту и удобство мобильного переписного пункта в НПО Энергомаш.

«Мне кажется, что это важно для страны и для нас. Тем более, что не нужно никуда ехать, спасибо за это работодателю. Очень удобно и экономит время», — рассказала работник отдела измерительных и управляющих систем НПО Энергомаш Афонина Светлана.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Помимо мобильного пункта, поучаствовать в опросе можно на сайте «Госуслуги», либо обратившись​ в переписной участок или МФЦ.

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