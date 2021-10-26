Чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев выступил на Форуме атлетов в рамках 8-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 октября, в Париже по приглашению ЮНЕСКО в Форуме атлетов принял участие четырёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, посол российской компании «Форвард» Владимир Минеев. Форум проходит в рамках 8-й сессии Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте.

«Допинг – это не проблема отдельных стран, как кажется многим, это глобальная задача для всего спортивного сообщества. На сегодняшний день, огромное количество профессиональных спортсменов в определённых видах спорта, находятся вне международной системы борьбы за чистый спорт. Да, их тоже тестируют, но наказание при выявлении запрещенных веществ намного мягче, чем в олимпийских дисциплинах. Как спортсмен, я всегда был приверженцем чистого спорта и считаю, что все атлеты должны находиться в равных условиях. Убеждён, что исключений быть не может и любой спортсмен, вне зависимости от вида спорта или принадлежности к какой-либо национальной лиге, должен проходить надлежащий допинг-контроль под эгидой международных организаций», – сказал Владимир Минеев.

Также на сессии состоятся избрание Президиума (председателя, заместителей председателя и докладчика), назначение Группы независимых экспертов, утверждение Практического руководства и Базы Последствий несоблюдения Международной Конвенции по борьбе с допингом в спорте, рассмотрение отчёта ВАДА, подведение итогов работы Фонда по искоренению допинга в спорте 2020-2021 гг., создание рабочей группы по выработке формулы финансирования ВАДА, обнародование результатов оценки национальных докладов о выполнении положений Конвенции (опросник ADLogic).

Конвенция ЮНЕСКО является базовым международным документом в области антидопинговой политики. Она была принята в 2005 году.

Пресс-служба Минспорта России

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