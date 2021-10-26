С. Митин: Для увеличения производства органических удобрений необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в Калуге выездное совещание.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел выездное совещание по обсуждению законопроекта регулирующего оборот отходов жизнедеятельности животных. Выездное совещание прошло в Калуге.

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В совещании приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, ШапшаВладислав ВалерьевичГубернатор Калужской области представители компаний занимающихся молочным и мясным животноводством.

Выездное совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

Вопрос оборота отходов жизнедеятельности животных стоит очень остро для развивающегося животноводства, подчеркнул Сергей Митин. «Законодательство об отходах производства и потребления обязывает сельхозтоваропроизводителей оформлять паспорта отходов, лицензии на обращение с отходами, проходить государственную экологическую экспертизу, отчитываться о не превышении установленного в разрешении лимита», — отметил сенатор. «И даже после всех необходимых процедур, навоз и помет сохраняют статус отхода и его внесение в почву может расцениваться как размещение отходов в непредназначенном для этого месте, за что законодательством РФ предусмотрены соответствующие санкции. Законопроект предполагает меры по стимулированию животноводов к производству органических удобрений».

Выездное совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

По словам Сергея Митина, в стране производится более 54 млн тонн минеральных удобрений, а потребляется российскими аграриями порядка 4 млн тонн. По оценкам экспертов, в органичных удобрений может производится 180 млн тонн. Затруднения при использовании продуктов жизнедеятельности животных и органических удобрений на их основе, вызванные необходимостью соблюдать разнообразные требования различных ведомств, по мнению законодателя негативно влияет как на экономику предприятий сельского хозяйства, так и на состояние почв в Российской Федерации. «В связи с этим возникает потребность в создании отдельного усовершенствованного регулирования, предусмотренного настоящим законопроектом», — отметил Сергей Митин.

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