Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата26.10.2021 07:30

«Союз» Георгия Берегового

53 года назад, 26 октября 1968 года, состоялся полет пилотируемого корабля «Союз-3» с дважды Героем Советского Союза, лётчиком-космонавтом СССР Георгием Береговым на борту. С тех пор с космодрома Байконур было произведено 152 запуска легендарного корабля из семейства «Союзов». Крайний из них — старт корабля «Союз МС-19», на котором экипаж был доставлен на Международную космическую станцию почти за 3,5 часа.

Тогда, 53 года назад, Георгий Береговой стал первым, кто после трагической гибели товарища по отряду космонавтов, командира «Союз-1» Владимира Комарова, отправился в полет на корабле одноименной серии. Это был экспериментальный полет, космонавт Береговой должен был отработать стыковку с кораблем «Союз-2», однако выполнить программу полностью не удалось. Но главное — запуск и приземление нового корабля прошли штатно!

За мужество, проявленное в испытательном полете на корабле”Союз-3«, 47-летний Георгий Береговой был награжден второй «Золотой Звездой» Героя Советского Союза. Интересно, что первую медаль и звание Героя СССР Георгий Тимофеевич получил ровно за 24 года до своего первого космического полета — 26 октября 1944 года, за мужество, героизм и отвагу, проявленные в воздушных боях Великой Отечественной войны.

Полеты космических кораблей «Союз» дали массу данных для строительства в космосе орбитальных станций «Салют» и «Мир» со сменными экипажами космических пилотов. В 1971 году корабль был модернизирован и превращен в транспортный корабль для доставки экипажа на орбитальные станции и в этом качестве использовался до 1981 года (по «Союз-40» включительно), обеспечивая длительную эксплуатацию орбитальных станций типа «Салют» и выполнение программы «Интеркосмос».

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