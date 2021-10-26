Состоялось заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Провел мероприятие А. Кутепов.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при СФ.

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На заседании были обсуждены вопросы газификации Алтайского края и Курганской области.

Андрей Кутепов сообщил, что в Алтайском крае уровень газификации на начало 2021 года составил 13,1 процента, в то время как в целом по России эта цифра составляет 71,4 процента. «Одной из проблем является наличие бесхозных сетей, а также низкая активность населения по подключению к уже построенным газопроводам, что оказалось неожиданным».

Исходя из материалов, представленных регионом, сложным вопросом является проблема основного абонента. То есть когда заявитель при присоединении к сетям обязан получить предварительное согласие на подключение от собственника газопровода, которым в регионе в основном являются потребительские газовые кооперативы

По словам парламентария, в Курганской области уровень газификации на начало года составил 60,7 процента. «Исходя из материалов, представленных регионом, сложным вопросом является проблема основного абонента. То есть когда заявитель при присоединении к сетям обязан получить предварительное согласие на подключение от собственника газопровода, которым в регионе в основном являются потребительские газовые кооперативы».

Андрей Кутепов напомнил, что динамика и актуальная ситуация по догазификации в Алтайском крае и Курганской области были рассмотрены на очередном заседании Федерального штаба по газификации под председательством вице-премьера Александра Новака.

Участники заседания рассмотрели законодательные инициативы, направленные на обеспечение безопасности населения при использовании газового оборудования, подготовленные правительством Московской области. В обсуждении вопроса приняли участие представители Минстроя России, МЧС России и Ростехнадзора. «Мы должны выработать решения, которые будут способствовать обеспечению безопасности населения при использовании газового оборудования без повышения цен на эти услуги», — подчеркнул Андрей Кутепов.

Заместитель губернатора Московской области Евгений Хромушин проинформировал о причинах роста происшествий с газовым оборудованием и законодательных инициативах региона. По его словам, две ключевые причины взрывов газа в помещениях — отсутствие надзора за эксплуатацией оборудования и нарушение правил. В 2006 году из затрат газораспределительных организаций исключили стоимость технического обслуживания. «Появился так называемый рынок организаций, обслуживающих газовое хозяйство. Сейчас по реестру работает 536 таких организаций. Физически мы нашли 139, а услуги оказывают 50.

Он предложил рассмотреть возможность закрепить в законодательстве, что в одном доме занимается обслуживанием оборудования одна организация.

Евгений Хромушин предложил возложить техническое обслуживание оборудования на газораспределительные организации, либо вернуть лицензирование. Также он остановился на вопросе обеспечения газовой безопасности в жилых домах.

Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при СФ

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Андрей Кутепов

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Андрей Базилевский

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Андрей Кислов

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Александр Жуков

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Александр Карлин

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Иван Абрамов

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Ольга Забралова

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при СФ

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при СФ

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Андрей Кутепов

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при СФ

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при СФ

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при СФ

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Заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал о перспективах развития водородной энергетики в регионах. По его словам, создана межведомственная рабочая группа.

Он отметил, что процесс декарбонизации, работа в условиях климатических изменений во всем мире активизируется. Одним из инструментов декарбонизации потенциально может стать водород. «В перспективе есть несколько направлений развития – производство очищенных голубого, зеленого, оранжевого водорода. Может появиться мировой рынок, у которого через 10–12 лет возникнет большой потенциал. В России поставлена задача занять до 20 процентов мирового рынка к 2030 году и создать до 200 тысяч тонн потребления водорода внутри страны».

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, представители Министерства строительства и ЖКХ РФ, МЧС РФ, ФАС, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, компании «Газпром межрегионгаз».

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