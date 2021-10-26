Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча в формате видеоконференции председателя Комитета СФ по международным делам Г.Карасина и заместителя Генерального секретаря Али Асгар Мохаммади Сиджани по тематике «Россия – Исламский мир: парламентское измерение сотрудничества».

В Совете Федерации при содействии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в режиме видео-конференции состоялась встреча российской делегации с представителями руководства Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС).

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Российскую сторону представляли председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, заместитель Председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, МухаметшинФарид ХайрулловичПредседатель Государственного Совета Республики Татарстан Посол по особым поручениям МИД России, Специальный представитель Министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов, Постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов и Помощник Президента Республики Татарстан Газинур Бакиров.

В делегацию Парламентского союза государств — членов ОИС входили парламентарии ряда стран: Заместитель Генерального секретаря Али Асгар Мохаммади Сиджани (Иран), директор Кабинета Генерального секретаря Мохамед Эль-Хафед Махам (Мавритания), директор по вопросам проведения конференциям Захид Хасан Куреши (Пакистан).

Видео-конференция, в ходе которой обсуждена ее главная тема — «Россия – Исламский мир: парламентское измерение сотрудничества», прошла в атмосфере растущего взаимопонимания между Россией и Организацией исламского сотрудничества в целом.

Григорий Карасин отметил, что данная онлайн встреча стала первым системным контактом Совета Федерации с Парламентским союзом государств – членов Организации исламского сотрудничества.

«Комитет Совета Федерации по международным делам и Группа стратегического видения выражает готовность укрепить комплексный потенциал многостороннего парламентского взаимодействия. Отрадно, что мы начинаем постоянный диалог с Парламентским союзом государств – членов Организации исламского сотрудничества на площадке Совета Федерации и развиваем обмен мнениями по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»», — сказал глава Комитета СФ по международным делам.

В ходе дискуссии отмечалось расширение сотрудничества России с исламским миром и, в частности, с ОИС. Мероприятия, посвященные 50-летию создания ОИС и 15-летию присоединению нашей страны в качестве наблюдателя к этой организации, а также важный для экономических связей России с исламскими странами ежегодный форум «КазанСаммит» в Казани стали знаковыми вехами в развитии многих направлений взаимодействия и диалога с ОИС.

Видеоконференция «Россия — Исламский мир: парламентское измерение сотрудничества» с участием Комитета СФ по международным делам и Парламентского союза государств – членов Организации исламского сотрудничества

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Григорий Карасин

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Фарит Мухаметшин

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Видеоконференция «Россия — Исламский мир: парламентское измерение сотрудничества» с участием Комитета СФ по международным делам и Парламентского союза государств – членов Организации исламского сотрудничества

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Видеоконференция «Россия — Исламский мир: парламентское измерение сотрудничества» с участием Комитета СФ по международным делам и Парламентского союза государств – членов Организации исламского сотрудничества

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Григорий Карасин

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Видеоконференция «Россия — Исламский мир: парламентское измерение сотрудничества» с участием Комитета СФ по международным делам и Парламентского союза государств – членов Организации исламского сотрудничества

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Фарит Мухаметшин

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Видеоконференция «Россия — Исламский мир: парламентское измерение сотрудничества» с участием Комитета СФ по международным делам и Парламентского союза государств – членов Организации исламского сотрудничества

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Григорий Карасин передал через исламских парламентариев приглашение Генеральному секретарю ПС ОИС Мохамеду Хурейчи Ниассу совершить визит во главе делегации ПС ОИС в Россию для переговоров по дальнейшей активизации сотрудничества с посещением одного из российских регионов в первой половине 2022 года.

При этом принявший участие в онлайн встрече Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин пригласил делегацию ПС ОИС посетить Республику для ознакомления парламентариев с богатым духовным и культурным наследием Республики.

Был обсужден ряд перспектив взаимодействия под углом зрения дальнейшей активизации роли Российской Федерации в сфере международного парламентаризма.

Заместитель Председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Фарит Мухаметшин сообщил, что 23–26 ноября 2021 года в г.Джидда (Королевство Саудовская Аравия) состоится выездное заседание Группы, в ходе работы которой планируется обсудить новые возможности сотрудничества России с мусульманскими странами, а также ряд актуальных тем международной повестки дня.

Организаторы пригласили Генерального секретаря ПС ОИС Мохамеда Хурейчи Ниасса принять участие в заседании в Джидде.

Заместитель Генерального секретаря ПС ОИС Али Асгар Мохаммади Сиджани выразил поддержку всем, кто работает на дело укрепления парламентских связей Российской Федерации с мусульманскими странами. Он проинформировал об основных направлениях работы ПА ОИС, отметив, что «деятельность организации ведется в интересах всех стран и народов». С его стороны было высказано пожелание, если Российская Федерация примет решение о присоединении в качестве наблюдателя к ПС ОИС, то руководство организации с удовольствием рассмотрит такое ходатайство на ежегодной Конференции ПС ОИС в декабре текущего года.

В целом, по итогам мероприятия сторонами был сделан вывод о том, что в сотрудничестве России со странами исламского мира был сделан конкретный шаг в направлении укрепления парламентского измерения.

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