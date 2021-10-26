Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ОАЭ#Дмитрий Рогозин#IAC26.10.2021 13:30

Россия и Объединенные Арабские Эмираты расширяют сотрудничество в космосе

На полях 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объединённых Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Со стороны России его подписал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, а со стороны Объединенных Арабских Эмиратов — государственный министр по передовым технологиям ОАЭ, председатель космического агентства ОАЭ Сара аль-Амири.

Данное соглашение позволит странам развивать взаимовыгодное сотрудничество в следующих высокотехнологичных областях космической деятельности: спутниковая навигация, дистанционное зондирование Земли, мониторинг космического пространства, спутниковая телекоммуникация и связь, создание космической техники, научные исследования в космическом пространстве и пилотируемые полеты в космос.

Соглашение включает положения об охране интеллектуальной собственности, создаваемой или передаваемой в рамках совместной деятельности, правовой и физической защите имущества одной Стороны, находящегося в рамках Соглашения на территории государства другой Стороны, определяет порядок таможенного регулирования, а также экспортного контроля в отношении товаров и технологий.

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