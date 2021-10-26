Source: Russia – Council of the Federation

Запуск системы планируется начать с 1 марта 2022 года, сообщил сенатор.

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Запуск новой системы обращения с отходами I и II классов опасности в Российской Федерации», который провел председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Смотрите также

На заседании было принято решение о создании рабочей группы с участием сенаторов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, представителей федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, объединений предпринимателей, научного и экологического сообществ, Госкорпорации «Росатом» и федерального оператора по обращению с отходами I и II классов.

В Российской Федерации, по оценкам экспертов, ежегодно образуется порядка 350–400 тысяч тонн отходов I и II классов, пришло время создавать современные безопасные объекты по обработке и обезвреживанию

«В Российской Федерации, по оценкам экспертов, ежегодно образуется порядка 350–400 тысяч тонн отходов I и II классов, пришло время создавать современные безопасные объекты по обработке и обезвреживанию. Нужно усилить контроль за жизненным циклом отходов. Без обезвреживания отходы попадают в окружающую среду, что приводит к постоянному увеличению накопленного вреда природе», — подчеркнул Алексей Майоров.

Сенатор напомнил, что в России долгое время, по сути, отсутствовала система, позволяющая в полном объеме обезвреживать как вновь создаваемые, так и накопленные ранее отходы, представляющие непосредственную угрозу как для окружающей среды, так и для жизни и здоровья человека. «Отсутствие специального нормативно-правового регулирования обращения с отходами I и II классов опасности не позволяло осуществлять контроль со стороны государства за ведением безопасного сбора, накопления, транспортирования, обработки, обезвреживания и размещения таких отходов», — отметил парламентарий. В частности, на эту проблему было обращено внимание на заседании Государственного Совета РФ, по результатам которого Президентом РФ был дан ряд поручений. Решение поставленных вопросов потребовало, в том числе и законодательного регулирования.

«Совет Федерации впервые провел обсуждение проблем обращения с отходами I и II класса еще в 2017 году. По результатам работы, проведенной, в том числе и в нашем Комитете, был подготовлен и принят соответствующий Федеральный закон, который установил специальное регулирование сферы обращения с опасными отходами», — сказал сенатор.

Он обратил внимание, что российские компании активно встраиваются в международный рынок, где экономика замкнутого цикла, ресурсосбережение и рациональное обращение с отходами являются ключевыми трендами. Они заинтересованы в том, чтобы максимальное количество полезных компонентов от отходов производства и потребления было повторно вовлечено в промышленный оборот, а не размещалось на полигонах. «Как мы видим, построение комплексной системы обращения с отходами I и II классов опасности является одной из актуальных государственных задач», — подчеркнул Алексей Майоров.

Глава Комитета СФ указал, что базисом для формирования новой системы обращения с отходами I и II классов опасности стал федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», реализуемый в составе национального проекта «Экология». В соответствии с федеральным проектом с 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила обращения с отходами I и II классов. Цифровая платформа федеральная государственная информационная система по обращению с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) станет «одним окном» для учета и контроля всего жизненного цикла отходов – с момента их образования до утилизации, поможет прогнозировать загрузку мощностей и оптимизировать логистику.

Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов (предприятие Госкорпорации «Росатом») самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ОПВК обеспечит их обезвреживание, утилизацию, безопасное размещение.

ФГИС ОПВК станет полной и актуальной базой данных, которая будет аккумулировать всю информацию об отходах I и II классов и позволит в режиме реального времени управлять отходами с момента образования до переработки.

Алексей Майоров подчеркнул, что профильный Комитет СФ будет осуществлять мониторинг реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности».

«Появляется качественный инструмент автоматизированного учета и контроля отходов, теперь стоит задача максимально наполнить информационную систему корректными данными. При содействии Минприроды в тестовом режиме к ФГИС ОПВК уже подключились предприятия из 74 субъектов РФ, позволив получить обратную связь о функциональности системы» — отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин.

Госкорпорация «Росатом» создает производственно-логистическую инфраструктуру для эффективной и экологичной переработки отходов во вторичные продукты. Это современные экотехнопарки, оснащенные передовыми российскими и зарубежными технологиями, отвечающие принципам экономики замкнутого цикла, отметил первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

«Современный бизнес пришел к осознанию, что недобросовестное обращение с отходами I-II классов может приводить к значительным репутационным рискам, невозможности выйти на международный рынок или получить «зеленое» финансирование. Работа предприятий в системе ФГИС ОПВК сделает прозрачным обращение с отходами в рамках предприятия, будет являться подтверждением соблюдения требований в области охраны окружающей среды. Экологически ориентированные компании перестают воспринимать расходы на экологию как необоснованные затраты, они готовы вносить свой вклад в эффективную переработку отходов, обеспечивающую рециклинг и способствующую снижению углеродного следа», — подчеркнул Кирилл Комаров.

«Введение единой информационной системы поможет наладить учет отходов на местах, даст возможность контролировать соблюдение схемы потоков отходов в целях избегания образования объектов НВОС, обеспечить загрузку производственных мощностей добросовестных предприятий, занимающихся транспортированием и переработкой отходов, а также исключить коррупционные правонарушения», — отметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

«Крупный бизнес понимает свою ответственность за экологическую безопасность хозяйственной деятельности, и мы намерены стать ключевым участником системы обращения с отходами I-II классов. Регистрация крупных компаний в новой системе может стать серьезным шагом для крупных отходообразователей в декларировании и соблюдении ESG-принципов. Более того, набор инструментов системы дает возможность качественно оценить существующие потребности в переработке опасных отходов. Важно запустить строительство производственно-технических комплексов по переработке отходов для покрытия дефицита перерабатывающих мощностей. При этом важно, что действующие предприятия будут работать в рамках федеральной схемы», — сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В мероприятии приняли участие заместители председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Владимир Лебедев, ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, субъектов Федерации, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, эксперты.

MIL OSI