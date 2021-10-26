Олег Матыцин провел серию двусторонних встреч в рамках 8-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 октября, Олег Матыцин провел ряд двусторонних встреч в рамках своего рабочего визита в Париж (Французская Республика) на 8-ю сессию Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

В ходе беседы с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам социальных и гуманитарных наук Габриэлой Рамос Олег Матыцин подчеркнул важность проведения 8-ой сессии Конференции сторон, а также ценность совместной работы, направленной на поддержание стабильности глобальной антидопинговой системы.

«Сегодня пандемия диктует мировому спортивному сообществу необходимость объединить усилия и помочь государствам выполнить Конвенцию, но не применять к ним санкции», – отметил Министр.

Министр выразил благодарность Секретариату Конвенции за их самоотверженную работу на благо чистого спорта. Олег Матыцин также отметил готовность российской стороны развивать необходимую деятельность по реализации положений Конвенции и Казанского плана действий в рамках Межправительственного комитета по физическому воспитанию и спорту (СИГЕПС).

В ходе встречи с Министром по делам молодёжи, спорта, искусства и отдыха Республики Зимбабве Кирсти Ковентри Олег Матыцин обозначил открытость российской стороны к развитию российско-зимбабвийского сотрудничества в области физической культуры и спорта: «Мы можем и дальше работать вместе над организацией совместных спортивных научных мероприятий и подготовкой научных кадров в области физической культуры и спорта, продвижением предложений в области спорта и борьбы с допингом на международных площадках».

Стороны договорились о завершении работы над проектом межведомственного Меморандума и его подписании в ближайшем будущем.

MIL OSI