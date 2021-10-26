Олег Матыцин передал Национальному музею спорта Франции футбольные артефакты

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 октября, в Париже Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин передал спортивные артефакты Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Чемпионата Европы по футболу 2020 года Национальному музею спорта Франции. Мероприятие прошло в резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации во Французской Республике Алексея Мешкова.

Олег Матыцин отметил, что по оценке Международной федерации футбола (FIFA) Чемпионат мира по футболу в России был признан лучшим в истории.

«Наша страна сделала всё для того, чтобы болельщики, спортсмены, специалисты могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника футбола и, конечно, получили удовольствие от пребывания в открытой, гостеприимной, радушной России. Принимать гостей широко, радушно – неотъемлемая черта нашего национального характера. Уверен, французские болельщики это по достоинству оценили», – сказал Министр.

Олег Матыцин подчеркнул значимость спорта во взаимопонимании и дружбе между людьми и народами: «Спорт сближает и объединяет людей, несмотря на их различия. А если спросить, какой вид спорта является самым популярным в мире, то ответ будет очевидным – футбол».

Министр передал Национальному музею спорта Франции уникальное книжное издание, выпущенное по итогам Чемпионата мира, игровую футболку сборной России по футболу и другие памятные сувениры.

Олег Матыцин предложил активно развивать российско-французское спортивное сотрудничество по музейной линии. «В России существует Государственный музей спорта, которому в следующем году исполнится 65 лет. В собрании Музея находятся десятки тысяч редких экспонатов, которые символизируют традиции и славу российского спорта. Многие из них не имеют аналогов в мире. Рассчитываю, что эта церемония станет первым шагом к дальнейшему плодотворному сотрудничеству Государственного музея спорта России и Национального музея спорта Франции».

Министр напомнил, что в мае 2022 года в Екатеринбурге пройдёт Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд». В рамках форума запланирована специальная музейная сессия, к участию в которой приглашены все крупнейшие мировые спортивные музеи. Олег Матыцин пригласил на саммит представителей Национального музея спорта Франции.

В завершение Олег Матыцин поблагодарил Посла России во Франции Алексея Мешкова и его коллег за организацию встречи.

В столице Франции Олег Матыцин возглавляет российскую делегацию на 8-й сессии Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте. Открытие сессии состоится 26 октября.

Пресс-служба Минспорта России

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