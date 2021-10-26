Олег Матыцин выступил на открытии 8-й сессии Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 октября, в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО открылась 8-я сессия Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте. В мероприятии принимает участие российская делегация, которую возглавляет Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Заседание проводится в гибридном формате. Очное участие в мероприятии принимают более 30 министров спорта и высших должностных лиц, ответственных за спорт в своих странах.

Олег Матыцин выступил на открытии сессии. «Нынешняя сессия проходит в беспрецедентных условиях пандемии коронавируса, которая коренным образом изменила мир вокруг нас и, в частности, мир спорта. Убеждён, что только вместе мы сможем преодолеть новые вызовы и угрозы, что уже было с успехом продемонстрировано на Играх XXXII Олимпиады в Токио, а также в рамках подготовки к XXIV Олимпийским зимним играм в Пекине», – заявил Министр.

«В этих условиях на первый план выходит солидарность международного спортивного сообщества. Россия всегда была, есть и будет его надёжным партнёром. Мы последовательно исходим из безусловного уважения норм международного права, национального суверенитета, гражданских прав и свобод каждого человека. Мы готовы изучить опыт наших коллег в борьбе с коронавирусом и принять меры для защиты людей, занимающихся спортом, для которых спорт – норма жизни», – отметил Олег Матыцин.

Министр подчеркнул, что Конвенция является уникальным глобальным инструментом борьбы с допингом в спорте. «При этом недопустимо подвергать эрозии сложившуюся международную правовую систему борьбы с допингом через принятие национальных актов, которым придаётся экстерриториальный характер. Такой путь одностороннего навязывания собственных и притом неравных правил ведёт в тупик. Альтернативой такому подходу является развитие многосторонних межгосударственных институтов по борьбе с допингом в спорте. Прежде всего, речь идёт о дальнейшем развитии наиболее авторитетной площадки в этой области – Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом, которая по праву является ведущей межгосударственной платформой борьбы за чистоту спорта», – сказал Олег Матыцин.

Министр заявил о необходимости равноправного диалога между государствами Конвенции: «Проблема применения допинга не имеет национальности и государственных границ. Необходимо перейти от языка ультиматумов и санкций к равноправному диалогу для рассмотрения любых вопросов. Путь санкций – это дорога в одну сторону, где проигрывает каждый, и множество потерь несёт спорт! Мы убеждены, что такие ограничения по отношению к суверенным государствам недопустимы и невозможны как с правовой точки зрения, так и с точки зрения здравого смысла. Благодаря согласованной работе представителей государств Конвенции удалось переориентировать подход – от репрессивного механизма к помощи и поддержке государств, испытывающих сложности в реализации положений Конвенции».

Россия последовательно и системно выступает за полноформатное использование потенциала Конвенции ЮНЕСКО в интересах государств-участников. В условиях пандемии в Москве впервые состоялись очные заседания Президиума и Комитета по утверждения проектов Фонда, в котором Россия традиционно является крупнейшим донором. Российская компания по производству одежды «Форвард» объявлена партнёром Добровольного фонда, что уже позволило направить финансирование на реализацию значимых образовательных проектов. В России создана специальная Правительственная комиссия по вопросам Конвенции, которая призвана объединять усилия всех органов государственной власти и организаций в борьбе с допингом.

Олег Матыцин также подчеркнул, что необходимо больше привлекать к работе Конвенции именитых спортсменов, которые оказывают серьёзное влияние на новое поколение: «В перспективе Конвенция могла бы обрести своих Послов – видных действующих олимпийских и паралимпийских чемпионов и победителей прошлых лет, карьера которых прошла под лозунгом чистоты и целостности спорта».

Министр выразил уверенность в том, что на заседании будут приняты важные решения, которые помогут странам в борьбе с допингом: «Уверен, что итоги 8-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте позволят Конвенции использовать уникальный опыт современности, чтобы через использование социальных сетей и современных информационных технологий прийти к каждому спортсмену, к каждому врачу и функционеру в области антидопинга».

Конвенция ЮНЕСКО является базовым международным документом в области антидопинговой политики. Она была принята в 2005 году.

В рамках 8-й сессии состоится избрание Президиума (председателя, заместителей председателя и докладчика), назначение Группы независимых экспертов, утверждение Практического руководства и Базы Последствий несоблюдения Международной Конвенции по борьбе с допингом в спорте, рассмотрение отчёта ВАДА, подведение итогов работы Фонда по искоренению допинга в спорте 2020-2021 гг., создание рабочей группы по выработке формулы финансирования ВАДА, обнародование результатов оценки национальных докладов о выполнении положений Конвенции (опросник ADLogic).

Кроме того, в рамках сессии пройдёт Форум атлетов, в котором по приглашению ЮНЕСКО примет участие четырёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, посол российской компании «Форвард» Владимир Минеев. Генеральный директор компании «Форвард» Виталий Цыганков также выступит в режиме видеоконференции на Форуме «Роль частных компаний в защите и продвижении нравственных ценностей и целостности спорта».

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