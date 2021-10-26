Н. Семисотов принял участие в заседании рабочей группы Южного федерального округа по делам казачества

Source: Russia – Council of the Federation

В своем выступлении сенатор отметил роль казачества в жизни государства и общества.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области в рамках поездки в регион принял участие в заседании рабочей группы Южного федерального округа по делам казачества. Мероприятие состоялось в Казачьем кадетском корпусе им. К. Недорубова.

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В своем выступлении сенатор отметил, что роль казачества в жизни государства и общества с каждым годом становится значительнее. «Мы видим заметную роль казаков во многих сферах жизни — от воспитания патриотизма среди молодежи до несения государственной службы и оказания помощи в обеспечении общественного порядка. Особенно это влияние заметно в южных регионах страны», — сказал парламентарий.

Николай Семисотов напомнил, что в нынешнем году Президент Российской Федерации поддержал идею о создании в Росгвардии отдельных казачьих подразделений.

Николай Семисотов принял участие в заседании рабочей группы Южного федерального округа по делам казачества

В ходе заседания обсуждались вопросы привлечения членов казачьих сообществ к несению службы на территории Волгоградской области, взаимодействия с военными комиссариатами.

В мероприятии участвовали заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, председатель комитета по делам национальностей и качества региона Леонид Титов, представитель войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Александр Бирюков, атаманы окружных казачьих обществ.

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