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#НПО Лавочкина#WorldSkills Hi-Tech26.10.2021 19:02

НПО Лавочкина принимает участие в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021

В понедельник, 25 октября 2021 года, в Екатеринбурге стартовал VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021.

Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства собрали более 500 участников из крупных российских компаний. Сборная команда Госкорпорации «Роскосмос» традиционно принимает участие в Чемпионате и поборется за звание лучших в основной категории (до 49 лет) по 39 компетенциям и категории «Юниоры» (до 17 лет) по 9 компетенциям.

В составе команды Госкорпорации «Роскосмос» 6 работников Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина. Все они показали высокие результаты и отличный потенциал в корпоративных и отраслевых чемпионатах по стандартам WorldSkills. Ребятам предстоит продемонстрировать свое мастерство в двух профессиональных компетенциях:

Инженерия космических систем. Участники: Анастасия Косенкова, инженер-конструктор 2 категории; Святослав Керимов, инженер-конструктор-схемотехник 2 категории; Евгений Кудряшов, ведущий программист. Эксперт-компатриот — Евгений Власенков, ведущий конструктор.

Токарные работы на станках с ЧПУ. Участник: Василий Орлихин, токарь 6 разряда. Эксперт-компатриот — Алексей Благов, оператор станков с программным управлением 5 разряда.

Перед Чемпионатом все участники команды оттачивали своё мастерство интенсивными тренировками. В программу подготовки входили отраслевые учебно-методические сборы, организованные Госкорпорацией «Роскосмос». Такие сборы позволяют попробовать свои силы в максимально приближенных к реальному конкурсу условиях, в том числе в плане оборудования, инструмента и регламента. Это отличная тренировка перед конкурсной площадкой. Кроме того, в целях повышения уровня профессиональных компетенций ряд участников НПО Лавочкина прошли дополнительные программы повышения квалификации.

Движение WorldSkills создано для повышения стандартов профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения профессиональных чемпионатов по всему миру. Участие в таких состязаниях — ответственная и непростая задача и требует серьезного уровня теоретической и практической подготовки.

Болеем за наших участников и всю команду работников организаций Госкорпорации «Роскосмос»!

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