Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1826.10.2021 09:30

На Байконуре идет второй стартовый день

На стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур продолжается активная подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18» по российской программе Международной космической станции. Накануне состоялся вывоз ракеты космического назначения Союз-2.1а / Прогресс МС-18 на стартовую позицию. Расчеты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» провели работы по графику первого стартового дня.

Сегодня подготовка к предстоящему в четверг пуску продолжается. В рамках второго стартового дня проводятся работы по режиму «Технологическая предпусковая подготовка». Во второй половине дня состоятся генеральные испытания ракеты космического назначения, в ходе которых имитируется её старт и полет до отделения корабля на целевой орбите.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18» запланирован на 28 октября 2021 года с площадки № 31 космодрома Байконур. Корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

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«Прогресс МС» — российский автоматический транспортный космический корабль. Входит в семейство грузовых кораблей «Прогресс», которые создавались специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для коррекции ее орбиты. Разработчик и изготовитель новой модификации «Прогресс МС» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Корабль «Прогресс МС» имеет три отсека: грузовой (для размещения сухих грузов и воды), приборно-агрегатный и отсек компонентов дозаправки (для доставки топлива на станцию). Длина — 7,2 м, максимальный диаметр — 2,72 м, стартовая масса — около 7,3 т. Может брать полезный груз массой около 2,6 т.

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