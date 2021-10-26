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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ26.10.2021 11:41

Наставник Протон-ПМ отмечен на краевом конкурсе профмастерства

Молодые сотрудники компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») приняли участие во II Краевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Ведущий инженер-технолог Андрей Губин, защищавший честь предприятия в компетенции «Наставник», по результатам состязаний занял третье место.

Протон-ПМ также представили электромонтёр Сергей Фокин и контролёр Эльвира Бронникова. Первенство проходило с 19 по 22 октября 2021 года на площадке Пермского техникума промышленных и информационных технологий имени Б.Г. Изгагина. Молодые рабочие и студенты профессиональных учебных заведений состязались в десяти номинациях.

Андрей Губин, ведущий инженер-технолог Протон-ПМ: «Все задания были заточены на специфику деятельности наставника — сотрудника, помогающего новичкам быстрее адаптироваться в коллективе. Сначала мы прошли большое тестирование на знание основ мотивации персонала. Во второй день выполняли творческое задание в парах с молодыми волонтёрами, а потом нам предложили разработать за час программу развития наставничества на предприятии и презентовать её за 10 минут, используя наглядные схемы. Выступая перед жюри, я сделал акцент на личном опыте работы с молодыми инженерами, рассказал о своём видении того, как помочь новеньким познакомиться с нюансами производства. Главное, чтобы молодёжь освоилась как можно скорее, начала предлагать идеи по повышению качества продукции и включилась в рацдеятельность».

«Протоновец» получил награду из рук министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной. По её словам, профессиональный рост студентов и молодых работников невозможен без наставников — это главные люди воспитательного процесса, они дают путёвку в жизнь тысячам людей.

«Среднее профессиональное образование и трудоустройство на промышленные предприятия становятся престижнее с каждым годом, и всё благодаря лучшим наставникам нашего края», — добавила она.

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