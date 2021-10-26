К. Долгов: В Совете Федерации держат на особом контроле вопросы обновления рыболовецкого флота и строительства новых судов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему поддержки развития гражданского судостроения и судоремонта в Российской Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области провел «круглый стол» на тему «О поддержке развития гражданского судостроения и судоремонта в Российской Федерации». Мероприятие состоялось в формате видео-конференц-связи.

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В работе приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области заместитель председателя Комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов, представители Минпромторга России, МИД РФ, Минтранса России, Минфина России, федеральных ведомств, а также представители органов власти ряда субъектов Российской Федерации, судостроительных корпораций и компаний, эксперты.

Как отметил Константин Долгов, судостроительная отрасль – аккумулирует большой научно-технический и производственный потенциал, придает импульс технологического развития целому ряду смежных отраслей.

«В Совете Федерации держат на особом контроле вопросы обновления рыболовецкого флота и строительства краболовных судов, конструктивно взаимодействуем по этой теме с коллегами из Минпромторга, ОСК, Росрыболовства, «корабелами», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию и попытки санкционного давления на нашу страну, отрасль продолжает развиваться, реализуется Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года.

По словам законодателя, эффективно показывает себя программа льготного лизинга. Действует ряд мер поддержки субсидиарного характера, в том числе, на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, субсидии на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию. «В части обновления рыболовецкого флота продолжает действовать механизм так называемой «квоты под киль».

Вместе с тем сенатор отметил существующие трудности в строительстве научно-исследовательских судов, в том числе судов научного рыбохозяйственного флота. «Главная проблема – технический и моральный износ. С точки зрения проведения ресурсных исследований вопрос обновления научного флота довольно критичен, в том числе для коллег из Росрыболовства», — сказал он.

В качестве отдельной темы Константин Долгов выделил вопрос судоремонта. По его словам, несмотря на то, что на территории нашей страны действуют малые и средние судоремонтные организации, способные осуществлять ремонт и техническое обслуживание, мощности крупных судоремонтников при этом ориентированы на ремонт военных кораблей. «На протяжении многих лет инвестиции в судоремонт не осуществлялись. Наблюдается низкая рентабельность производства, отсутствие свободных средств для инвестирования в обновление, кадровый голод, импортозависимость по судовому комплектующему оборудованию».

«Круглый стол», посвященный вопросам поддержки развития гражданского судостроения и судоремонта в России

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«Круглый стол», посвященный вопросам поддержки развития гражданского судостроения и судоремонта в России

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«Круглый стол», посвященный вопросам поддержки развития гражданского судостроения и судоремонта в России

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Константин Долгов

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«Круглый стол», посвященный вопросам поддержки развития гражданского судостроения и судоремонта в России

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Иван Абрамов

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«Круглый стол», посвященный вопросам поддержки развития гражданского судостроения и судоремонта в России

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Константин Долгов

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Иван Абрамов

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Константин Долгов предложил провести отдельное совещание по вопросам судоремонта.

Участники «круглого стола» обсудили вопросы судостроения и судоремонта, в том числе, реализацию программ льготного лизинга пассажирских, сухогрузных и рыболовных судов. Представители федеральных органов власти затронули тему финансирования и ценообразования в судостроении, обоснованность формирования цены судостроительного контракта, субсидирование проектов в части строительства и эксплуатации пассажирских судов, а также вопрос совершенствования нормативного правового регулирования и выработки дополнительных мер государственной поддержки в указанных сферах. Участники также остановились на результатах отрасли за 2021 год, обсудили ход реализации Госпрограммы «Развитие судостроения», Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года, проблемы развития отрасли в регионах: в частности, Хабаровского края, Мурманской области, Приморского края и Астраханской области.

По итогам заседания приняты рекомендации, которые, после доработки, будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства.

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