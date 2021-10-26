Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Восточный26.10.2021 17:59

Ещё два «Союза» подготовлены на Восточном

Совместный расчет специалистов Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя закончили все операции с блоками ракет-носителей «Союз-2.1б».

Одна ракета-носитель собрана в «пакет» (первая и вторая ступени) и подготовлена к переводу в режим хранения. Вторая будет храниться поблочно в сборочно-инженерной части Унифицированного технического комплекса. Кроме того, выгружены четыре створки головных обтекателей, они также переведены в режим хранения до начала подготовки составных частей к пускам.

Специальный железнодорожный состав с блоками двух ракет-носителей «Союз-2.1б» прибыл на космодром Восточный в ночь с 15 на 16 октября 2021 года. Специалисты Космического центра «Восточный» встретили состав, после чего он был транспортирован в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.

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