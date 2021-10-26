Source: Russia Federal Space

#IAC26.10.2021 03:25

Главкосмос участвует в 72 Международном астронавтическом конгрессе

Компания «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 25-27 октября 2021 года принимает участие в работе открывшегося в понедельник 72-го Международного астронавтического конгресса (International Astronautical Congress, IAC) в Дубае (ОАЭ). Главкосмос будет представлен в рамках совместной экспозиции Госкорпорации «Роскосмос», которая впервые представляет собственную экспозицию на IAC.

В рамках Конгресса представители компании примут участие в пленарной сессии IAC, а также проведут ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными партнерами.

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатипятилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе осуществлен запуск более 170 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

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