Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика27.10.2021 00:05

Герой России, лётчик-космонавт РФ Олег Котов принимает поздравления с Днем рождения

Олег Валериевич Котов — опытный космонавт, у которого за плечами три космических полёта. Его первый старт состоялся 7 апреля 2007 года. Вместе с ним на МКС отправились Фёдор Юрчихин и Чарльз Симони.

Во время первого полёта О.В. Котов выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью более 10 часов. Экипаж вернулся на Землю 21 октября 2007 года. Продолжительность первого полёта Олега Валериевича составила 196 суток 17 часов.

Во второй полёт Олег Котов отправился 21 декабря 2009 года вместе с Тимоти Кримером и Соичи Ногучи в качестве командира корабля «Союз ТМА-17». Во время экспедиции на МКС провёл в открытом космосе более 5 часов, выполняя работы по интеграции исследовательского модуля «Поиск» в конфигурацию российского сегмента МКС. Возвращение из второго полёта закончилось мягкой штатной посадкой 2 июня 2010 года. Продолжительность полёта составила 163 суток 5 часов.

Третий полёт космонавта проходил с 26 сентября 2013 года по 11 марта 2014 года. О.В. Котов выполнял обязанности командира ТК «Союз ТМА-10М» и МКС-38, бортинженера МКС-37. Во время полёта выполнил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 19 часов 48 минут, в том числе рекордный на тот момент по продолжительности выход для отечественной космонавтики — 8 часов 07 минут. Интересно, что во время одного из выходов Олег Котов и Сергей Рязанский приняли участие в эстафете Олимпийского огня и впервые в истории Олимпийского движения вынесли в открытый космос факел Зимних Олимпийских игр в Сочи. Продолжительность полёта составила 166 суток 6 часов.

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Коллеги-космонавты и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов поздравляют Олега Котова с юбилеем и желают крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности!

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