В проекте «Человек идущий», реализуемом при грантовой поддержке Минспорта России, участвуют более 65 тысяч человек

Source: Russia Ministry of Sport

С 15 октября по 15 ноября по всей стране проходят Всероссийские соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий». Всего в них принимает участие около 2300 команд – более 65 тысяч человек, которые в течение месяца борются за статус лучших ходоков страны. Автором идеи проведения соревнований является президент Лиги здоровья нации, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия.

Проект реализуется при грантовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». С 2019 года ежегодно Минспортом России в целях выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» проводятся конкурсы на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва. В 2021 году победителями конкурсов стали 29 некоммерческих организаций.

«Человек идущий» – крупнейший в России проект общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», посвящённый ходьбе и оздоровительным прогулкам. Проект помогает людям по всей стране вести более активный образ жизни, улучшая своё физическое и психическое состояние.

В топ-25 регионов по числу команд входят: Москва (625 команд), Волгоград (292 команды), Санкт-Петербург (217 команд), Новосибирск (181 команда), Екатеринбург (120 команд), Нижний Новгород (78 команд), Челябинск (77 команд), Казань (73 команды), Ульяновск (69 команд), Самара (64 команды), Октябрьский (63 команды), Уфа (63 команд), Саратов (62 команды), Краснодар (62 команды), Ростов-на-Дону (59 команд), Ноябрьск (57 команд), Кемерово (55 команд), Калининград (54 команды), Пермь (53 команды), Воронеж (52 команды), Красноярск (52 команды), Тюмень (51 команда), Сургут (49 команд), Грозный (48 команд), Чита (47 команд).

В соревнованиях принимают участие следующие категории команд: корпоративные команды (команды организаций) в количестве 1206, муниципальные команды (жители и служащие муниципалитетов) – 393, команды пенсионеров – 131, команды образовательных учреждений (студенты и преподаватели) – 283, группы ЗОЖ – 272.

Для участия в соревнованиях необходимо набрать команду 20-50 человек в своей категории (группы ЗОЖ – 10-50 человек) и бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий». Приложение обеспечивает подсчёт шагов участников, не более 25 000 шагов в день, и формирует рейтинги команд в реальном времени.

Формат соревнований позволяет избежать проведения массовых стартов, способствует реализации мер по противодействию распространения инфекционных заболеваний. Это единственные соревнования в стране, в которых в период пандемии могут одновременно принимать участие большое число людей.

Чемпионом станет команда, набравшая в своей категории наибольшую сумму среднего арифметического количества шагов команды за каждый день соревнований.

Церемония награждения победителей состоится 28 ноября 2021 года в пресс-центре МИЦ «Известия» в онлайн формате. Следить за ходом соревнований и прогрессом участников можно в приложении «Человек идущий».

Пресс-служба Минспорта России

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