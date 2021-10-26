В. Матвиенко посетила Институт ядерной медицины в Московской области

Source: Russia – Council of the Federation

Центр в Химках будет доступен всем гражданам по системе ОМС, отметила Председатель СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и губернатор Московской области Андрей Воробьев ВоробьевАндрей ЮрьевичГубернатор Московской области посетили Институт ядерной медицины в городе Химки Московской области.

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В уникальном Центре полного цикла проводится диагностика, выбирается тактика лечения и оказывается помощь на самом высоком уровне с использованием новейших технологий. Это, конечно, медицина будущего

По словам спикера СФ, в этом лечебном заведении мирового уровня многое делается впервые в России с участием ученых и медиков-практиков. «В уникальном Центре полного цикла проводится диагностика, выбирается тактика лечения и оказывается помощь на самом высоком уровне с использованием новейших технологий. Это, конечно, медицина будущего. Но она есть уже сегодня, здесь, в Московской области», — сказала Председатель СФ.

Она отметила, что работающие в Институте физики, химики, радиологи, врачи создают новую медицину, которая должна становиться в России доступной и повседневной. «Это самое последнее слово науки, которое открывает большие возможности для онкобольных, для эффективного лечения».

Валентина Матвиенко поблагодарила губернатора региона за создание условий для строительства и функционирования медицинского Центра такого уровня. «Очень важно, что Центр построен на частные инвестиции. Российские компании вкладывают в новые технологии не только в промышленности, в сельском хозяйстве, но и активно идут в здравоохранение, в социальную сферу».

Этот Центр будет доступен для всех граждан, так как работает по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), подчеркнула глава Совета Федерации. «Идет работа по реализации национального проекта «Здравоохранение», федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Растет качество оказания медицинской помощи для лечения онкобольных и пациентов, требующих неотложной медицинской помощи. Сегодня онкология уже не является приговором, это очень хорошо понимаешь в такого рода Центрах, где излечимость составляет 92–94 процента».

Валентина Матвиенко отметила, что в период пандемии нужно продолжать оказывать плановую медицинскую помощь, лечить хронические болезни, проводить неотложные операции, а также мероприятия по диспансеризации. «Совет Федерации поддерживает акцию «Онкопатруль». Мы должны делать все, чтобы как можно раньше выявлять такие заболевания – ради сохранения жизни людей, увеличения ее продолжительности», — сказала спикер СФ.

Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили Институт ядерной медицины

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Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили Институт ядерной медицины

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Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили Институт ядерной медицины

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Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили Институт ядерной медицины

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Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили Институт ядерной медицины

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Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили Институт ядерной медицины

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Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили Институт ядерной медицины

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«Президент и сама жизнь ставят нам задачу — увеличивать ее продолжительность. Для этого и государственная медицинская помощь — поликлиники, стационары, и частная — должны быть на высоком уровне. Я очень надеюсь, что Центр будет работать на полную мощность – это всегда очень важно и для количества спасенных жизней, и для практики. А наша задача – поддерживать, в том числе, частную медицину через ОМС. Сейчас мы разговаривали с пациентами, они говорят: здесь все великолепно, мы не платим ни копейки — такую возможность дает государство», — отметил Андрей Воробьёв.

Президент АО «Медицина», академик Григорий Ройтберг рассказал, что для пациентов проводится радионуклеидная терапия. Это самый прогрессивный метод лечения, он воздействует исключительно на область поражения, не затрагивая другие органы и ткани. «Поэтому и побочный эффект минимален, насколько это возможно. В Центре есть радиотерапевтическое отделение и отделение лучевой диагностики, и даже специальный комплекс для производства радиофармакологических препаратов».

Институт ядерной медицины в Химках является подразделением АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Это крупнейший Центр в России и один из крупнейших в Восточной Европы. Его создали как экспертный центр полного цикла для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Он выступает площадкой для международных клинических исследований и проведения образовательных практик.

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