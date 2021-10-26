Встреча с председателем правления Сбербанка Германом Грефом

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно. Прибыль рекордная?

Г.Греф: Да, Владимир Владимирович, в этом году, наверное, мы превысим триллион рублей до конца года.

В этом смысле этот год, наверное, один из самых успешных. Во-первых, восстановление экономики на фоне прошлого пандемийного года, мы видим оживление промышленности, оживление спроса на кредитные ресурсы.

Наши изначальные предположения по росту кредитования были значительно менее оптимистичными. То, что мы видим сейчас, у нас уже складывается порядка трех процентов рост кредитования юридических лиц. При этом малый и средний бизнес – плюс 28 процентов, то есть идет очень быстрое восстановление после пандемии. И кредитование частных лиц – тоже темпы очень хорошие.

Мы думали, что упадет серьезно кредитование ипотеки после того, как была отменена государственная программа для ряда категорий, но тем не менее в этом году мы ждем прироста по сравнению с прошлым годом, когда действовала льготная программа.

Удивительно, но спрос очень большой, девелоперы начинают стимулировать сами вместе с банками, компенсируя отмену для части людей государственной программы, снижают цены и делают специальные скидки. В общем, мы очень близко возвращаемся к тем параметрам, которые были вместе с государственными субсидиями. Был такой момент, когда резко упали выдачи ипотеки, но сейчас они постепенно восстанавливаются. И хороший рост спроса на ипотеку для семей с детьми, по которым государственная программа работает.

В целом мы видим быстрое восстановление экономики. В этом году, по нашим оценкам, экономический рост будет в районе 4,5, не ниже, наверное, чем 4,5 процента, и в целом ожидания по следующему году достаточно неплохие.

В.Путин: Ожидали около трех?

Г.Греф: Да. В 1,5 раза выше, чем ожидали. И в следующем году – пока, конечно, все будет зависеть от рыночной конъюнктуры – но ожидания достаточно неплохие, все-таки тоже в районе трех процентов в следующем году. Рост выше, чем ожидали изначально.

В.Путин: Какая в целом структура портфеля? За этот год изменилась?

Г.Греф: Да. У нас рост кредитования физических лиц происходит в пять раз быстрее, чем юридических лиц, поэтому у нас общая тенденция, которая уже, наверное, последние лет шесть, – постепенно выравнивается портфель кредитования юридических лиц и физических лиц, у нас он был примерно 70 на 30, сейчас примерно 60 на 40 уже.

Очень сильно мы недокредитованы, и ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне. Мы считаем, что по отношению к ВВП мы имеем рост примерно в 2,5 раза по ипотечному кредиту – [как] для стран с сопоставимым объемом спроса.

Поэтому, скорее всего, мы в ближайшие годы будем иметь и спрос на рынке строительства и стройматериалов, что хорошо. Поэтому если такая инфляционная волна не заденет так сильно, не будет продолжаться так, как сейчас (к сожалению, металлы и все остальное очень сильно подорожали, из-за этого подпрыгнули цены на жилье, конечно), то в принципе мы бы видели ипотеку и строительство как один из драйверов экономического роста.

Технологическая трансформация, Владимир Владимирович, мы движемся в рамках всех наших планов. Скорее всего, до конца следующего года мы, как планировали, примерно 80 процентов всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, и мы не будем зависеть от импортного программного продукта. Будем зависеть еще от оборудования, конечно, но программный продукт…

В.Путин: Это ключевая вещь на самом деле.

Г.Греф: Да. Вообще по плану – до конца 2023 года мы практически полностью завершим переход. 2021–2022 год – 80 процентов по нашему плану мы должны полностью закончить. Пока мы идем в плане и даже несколько опережаем его, поэтому я думаю, что эти два года критически важны для трансформации банка.

Первое – это, конечно же, такая технологическая независимость по программному продукту. Второе – это, конечно же, скорость операций и трудоемкость. Мы только за 2021 год на 50 процентов увеличиваем производительность наших систем, что, конечно, огромный скачок. Это дает как раз внедрение новых инструментов, облачных инструментов. Это и надежность – у нас сбоев стало значительно меньше, – и одновременно разработка.

Мы в этом году сделаем релизов, то есть изменений в нашей системе, на 80 процентов больше, чем в прошлом году, теми же силами. Это все, конечно, дает внедрение новой платформы, новых системных и облачных решений.

В этом году мы выполнили, для нас была большая нагрузка – вот эти дополнительные выплаты. Мы работали очень плотно с Правительством, спасибо и Минсвязи, и Пенсионному фонду, и Минтруда, очень хорошо отработали, потому что у нас не было ни одного сбоя. Мы очень переживали за сентябрьские выплаты, там сложились три выплаты вместе, это была самая высокая нагрузка за всю историю и на наших сотрудников, и на нашу систему. Но, слава богу, все прошло без проблем, мы попросили наших работников два дня работать до последнего клиента, и наши офисы работали, пока приходили люди. С учетом того, что это люди в возрасте, конечно, мы старались создать максимум удобств и отсутствие очередей для них. Среднее ожидание очереди не превысило у нас пяти минут за это время. Поэтому это такая невидная вещь, но внутри, конечно, была большая работа.

И сейчас Правительство работает очень плотно над созданием социального казначейства. В принципе это, конечно, будет прообраз возможных целевых выплат конкретным людям, которые нуждаются по тем или иным основаниям.

Я думаю, что в ближайшее время можно будет значительно более точно работать с преодолением бедности с помощью цифровых технологий.

В.Путин: Хорошо.

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