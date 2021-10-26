Б. Жамсуев: Ход реконструкции краевого драматического театра обсудили в правительстве Забайкалья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял в Чите участие в совещании по вопросу реконструкции здания Забайкальского краевого драматического театра.

По инициативе сенаторов от Забайкальского края Баира Жамсуева ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края и Сергея Михайлова, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края под председательством и.о заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Кошелева, в Чите прошло совещание по вопросу реконструкции здания Забайкальского краевого драматического театра.

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Здание театра было построено и введено в эксплуатацию в 1970 году и проводимая в настоящее время реконструкция предусматривает работы по капитальному ремонту помещений, пристройке репетиционного (малого) зала, ремонту кровли, замене инженерного, сценического и противопожарного оборудования.

В 2018 году при поддержке Председателя Совета Федерации реконструкция Забайкальского краевого драматического театра была включена в ФАИП на 2018–2022 годы, в 2019 году начаты работы. В 2020 году правительство Забайкальского края инициировало сокращение сроков к 2021 году.

Баир Жамсуев во время рабочей поездки в регион, принял участие в оперативном совещании. Участники обсудили ход строительных работ, в том числе взаимодействие с проектной организацией, рассмотрели полученные от ФГУП «Росгосэкспертизы» Минкультуры России замечания и варианты их устранения, а также проанализировали объем работ, запланированный к выполнению и финансированию до декабря 2021 года. Были уточнены исполненные пункты протокола предыдущего совещания в августе 2021 года.

Сенатор подчеркнул, что стоимость реконструкции Забайкальского краевого драматического театра составляет 1,112 млн. руб., в котором средства федерального бюджета – 1, 27,6 млн. руб.

«До конца текущего года все общестроительные работы должны быть завершены и федеральные средства освоены в полном объеме. Вопрос должен находиться на постоянном контроле как со стороны правительства края, так и со стороны надзорных организаций», — подчеркнул Баир Жамсуев.

По его словам, сенаторы от Забайкалья в рабочих поездках в регион регулярно проводят мониторинг хода реконструкции здания Забайкальского краевого драматического театра с посещением строительной площадки и проведением оперативных совещаний с привлечением ответственных лиц регионального правительства и подрядчика.

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