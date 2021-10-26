Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур26.10.2021 15:22

Более 95% сотрудников Космического центра «Южный» вакцинировались против COVID-19

Более 95% сотрудников Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») вакцинировались против COVID-19. Число привитых специалистов в филиале составляет более 5 тысяч человек.

Одними из первых привились номера совместных расчетов по подготовке и пуску ракеты-носителя «Союз-2» и ракеты-носителя «Протон-М». С началом осени на космодроме Байконур стартовала ревакцинация. В Космическом центре «Южный» количество работников, повторно получивших прививку от COVID-19, более 580 человек.

Всего с января 2021 года в медицинские подразделения ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России города Байконур поступило порядка 21 000 доз вакцины «Спутник V» и 3 000 доз вакцины «Спутник Лайт».

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