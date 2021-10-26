А. Кислов на приеме граждан в Самарской области обсудил вопросы водоснабжения, организации горячего питания школьников

Source: Russia – Council of the Federation

Прямое общение с людьми — один из ключевых форматов работы, отметил сенатор.

Сенатор РФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Андрей Кислов КисловАндрей Игоревичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области в ходе рабочей поездки в регион провел личный прием граждан. Мероприятие прошло с соблюдением эпидемиологических мер безопасности.

Один из жителей села Ерандаево Кошкинского района рассказал сенатору, что в населенном пункте возникают перебои с водой. Центрального водоснабжения в селе пока нет, необходимо провести углубление и капитальный ремонт колодца. Андрей Кислов заверил, что в кратчайшие сроки проблема будет решена.

Прямое общение с людьми — один из ключевых форматов работы, который позволяет вникать в проблемные вопросы и помогать их эффективному решению

Глава сельского поселения Шпановка Кошкинского района Виктория Горланова попросила оказать содействие в обновлении оборудования в местной школе для организации горячего питания учеников. Парламентарий сообщил, что данный вопрос будет взят на контроль.

Андрей Кислов в ходе рабочей поездки в регион провел личный прием граждан

Андрей Кислов напомнил, что Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию поручил обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием. «Самарская область оперативно справилась с этой задачей. Губернатор Дмитрий Азаров АзаровДмитрий ИгоревичГубернатор Самарской области инициировал масштабную модернизацию школьных столовых в регионе», — отметил сенатор.

С различными вопросами к парламентарию также обратились жители Красноярского и Елховского районов. Сенатор дал разъяснения по затронутым темам в рамках действующего законодательства.

Андрей Кислов подчеркнул важность подобных регулярных встреч с жителями. «Прямое общение с людьми — один из ключевых форматов работы, который позволяет вникать в проблемные вопросы и помогать их эффективному решению».

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