А. Башкин принял участие в работе «круглого стола» Совета коллегий адвокатов и юридических обществ Европы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил по теме «Обязательный международно-правовой документ: необходимость для профессии адвоката».

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по теме «Принципы и гарантии адвокатской деятельности» Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и ответственный секретарь Экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Вахтанг Федоров приняли участие в заседании «круглого стола» Совета коллегий адвокатов и юридических сообществ Европы (CCBE) на тему «Обязательный международно-правовой документ: необходимость для профессии адвоката».

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Мероприятие состоялось по случаю Европейского дня адвокатов, тема которого в этом году: «Нет правосудия без независимых адвокатов». Обсуждались вопросы будущей Европейской конвенции о профессии адвоката.

Александр Башкин выступил в качестве одного из основных докладчиков.

Европейский день правосудия, который мы в этом году отмечаем 19-й раз, — хороший повод поговорить о гарантиях справедливого судебного разбирательства, основной опорой которого является доверие граждан к судебной системе

«Европейский день правосудия, который мы в этом году отмечаем 19-й раз, — хороший повод поговорить о гарантиях справедливого судебного разбирательства, основной опорой которого является доверие граждан к судебной системе», — отметил Александр Башкин.

В ходе выступления сенатор обратил внимание, что важнейшим из прав человека, закрепленного в 6 статье ЕКПЧ, является право на справедливое судебное разбирательство. Для этой цели европейские народы стремятся к созданию совершенной судебной системы, которая не может функционировать без профессиональной адвокатуры, основанной на добросовестном отношении к делу и профессионализме, подчеркнул сенатор.

По мнению парламентария, адвокаты должны быть свободны от дискриминации, вмешательства или давления при осуществлении своей профессиональной деятельности. Они должны иметь доступ к суду и к своим доверителям в соответствии с требованиями о справедливом судебном разбирательстве.

Александр Башкин уверен, что гарантии защиты профессиональных прав адвоката должны соответствовать определённым принципам, важнейший из которых — обеспечение своевременного доступа адвоката к подзащитному, обеспечение конфиденциальности взаимодействия адвоката с подзащитным, недопустимость привлечения адвоката к ответственности за осуществление им законной профессиональной деятельности, обеспечение невмешательства в законную профессиональную деятельность адвоката и защита от незаконных посягательств на личность адвоката в связи с его профессиональной деятельностью.

Во всех национальных законодательствах и в документах адвокатских объединений прописана ответственность адвоката за нарушения, допущенные им во время исполнения своих профессиональных обязанностей. По мнению сенатора, для справедливости необходимо говорить и о восстановлении реальных механизмов ответственности для тех, кто посягает на профессиональные права адвокатов.

Сенатор отметил, что дело не в количестве нарушений, а в самом факте их существования, что недопустимо нигде, поэтому необходим комплекс мер по их искоренению. Наиболее действенными инструментами в данном случае должны стать международные документы, но существующие сегодня — носят лишь рекомендательный характер, а значит, не всегда эффективны на практике и не всегда соблюдаются государствами-членами Совета Европы.

Участие Александра Башкина в «круглом столе» Совета коллегий адвокатов и юридических сообществ Европы по случаю Европейского дня адвокатов

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Александр Башкин

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Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин

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Участие Александра Башкина в «круглом столе» Совета коллегий адвокатов и юридических сообществ Европы по случаю Европейского дня адвокатов

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Участие Александра Башкина в «круглом столе» Совета коллегий адвокатов и юридических сообществ Европы по случаю Европейского дня адвокатов

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Александр Башкин подчеркнул, что за последние три года Парламентская ассамблея дважды рассматривала данный вопрос и принимала официальные решения. В Рекомендации 2188 (2020) Комитету министров Совета Европы выступила с предложением создания конвенции о защите прав адвокатов при осуществлении ими своей профессиональной деятельности.

При этом сенатор призвал коллег не расширять понятие «адвокат», а ограничить перечень субъектов, подпадающих под защиту Конвенцией юристами, занимающимися адвокатской практикой на профессиональной основе, лицами, имеющими процессуальный статус адвоката.

«Согласно позиции Большой палаты ЕСПЧ адвокат выполняет те же самые задачи, которые решает Совет Европы. Адвокат обладает особым статусом, поскольку выполняет публичную функцию служения общественному интересу путем оказания свободной и независимой юридической помощи и занимает тем самым важное место в системе отправления правосудия», — подчеркнул сенатор.

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