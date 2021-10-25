Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Орбитальные группировки#ИСС Решетнева26.10.2021 00:44

45 лет первому спутнику «Экран»

45 лет назад, 26 октября 1976 года, на космодроме Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Протон-К» с новым искусственным спутником Земли телевизионного вещания «Экран». Первые опытные прямые передачи из Москвы с помощью данного спутника были проведены 7 ноября 1976 года.

«Экран» — наименование советских искусственных спутников Земли и системы спутникового телевидения для ретрансляции цветных и черно-белых программ центрального телевидения на сеть приемных устройств коллективного пользования, расположенных в населенных пунктах Сибири и Крайнего Севера.

Космические аппараты «Экран» выводились на близкую к стационарной круговую орбиту. Кроме усовершенствованной ретрансляционной аппаратуры, на спутнике была установлена трехосная система точной ориентации на Землю комбинированного типа с гиросиловым стабилизатором и ракетным двигателем, использующим в качестве рабочего тела сжатый газ. Для обеспечения коррекции высоты орбиты спутник снабдили жидкостным двигателем.

Система спутникового телевидения «Экран» включала: наземный передающий комплекс с передатчиком, работающим в сантиметровом диапазоне волн (расположен в Московской области); спутник «Экран»; сеть простых приемных устройств, которые совместно с кабельными распределительными системами или маломощными ТВ-ретрансляторами обеспечивают передачу телевизионных программ на абонентские телевизоры в метровом диапазоне длин волн.

Космические аппараты данной серии были разработаны в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). «Экран» считается первым в мире серийным спутником непосредственного (прямого) телевизионного вещания.

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