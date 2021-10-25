Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата25.10.2021 04:15

105 лет со дня рождения Галактиона Елисеевича Алпаидзе

В понедельник, 25 октября 2021 года, исполняется 105 лет со дня рождения военачальника, специалиста в области создания и испытаний ракетной техники, Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, лауреата Государственной премии СССР Галактиона Елисеевича Алпаидзе.

Окончил Кутаисский индустриальный техникум (1937 г.), Тбилисское горно-артиллерийское училище (1940 г.), Военную артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского (1951 г.), Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова (1957 г.). С 1940 года служил в артиллерии на командных должностях.

Прошел всю войну от командира батареи до командира артиллерийского полка. С 1953 года — начальник отдела боевой подготовки наземной и войсковой зенитной артиллерии Управления Командующего СКВО. С 1957 года — командир артиллерийской дивизии прорыва РВГК. С 1959 года — в Ракетных войсках: первый зам. начальника полигона Капустин Яр.

Руководил работами по реорганизации размещенной в Плесецком районе ракетной бригады (объект «Ангара») и формированию на ее основе Государственного научно-исследовательского испытательного полигона. С 1963 года — начальник полигона Плесецк. Являлся председателем Государственных комиссий по проведению ЛИ ракет РТ-2 и РТ-2П. С 1975 — в запасе.

Лауреат Государственной премии СССР (1976 г.). Награжден орденами Ленина (1945 г.), Красной Звезды (1942, 1956, 1961, 1975 гг.), Красного Знамени (1943, 1944 гг.), Трудового Красного Знамени (1971 г.), Александра Невского (1944 г.), Отечественной войны I ст. (1985 г.), медалями СССР, орденами и медалями Венгрии и Румынии.

Почетный гражданин городов: Мирный (1975 г.), Малоярославец (1985 г.), Ткибули (Грузия).

Выдающийся военачальник и специалист в области создания и испытаний ракетной техники Галактион Елисеевич Алпаидзе скончался 4 мая 2006 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

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