Э. Исаков провел совещание о ходе постановки на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий федерального значения

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо проанализировать проблемы по внесению сведений о местоположении границ этих территорий, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел совещание на тему «Проблемы постановки на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий федерального значения».

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Сенатор напомнил, что согласно перечню поручений Президента РФ по реализации Послания Федеральному Собранию Министерству природных ресурсов и экологии совместно с Росреестром до 1 января 2022 года необходимо завершить внесение сведений о местоположении границ особо охраняемых природных территорий федерального значения в Единый государственный реестр недвижимости.

«Счетная палата отмечала риски невыполнения поручения со стороны Минприроды России, связанные с расхождением сведений о количестве особо охраняемых природных территорий в разных источниках, а также недостаточными темпами внесения сведений в ЕГРН. В рамках парламентского контроля мы проводим это мероприятие», — сказал Эдуард Исаков.

Сенатор пояснил, что цель совещания – проанализировать проблемы по внесению сведений о местоположении границ особо охраняемых природных территорий федерального значения.

«Эти территории представлены во многих субъектах Российской Федерации. Мы как палата регионов не можем остаться в стороне от поручения Президента», — подчеркнул парламентарий.

«В частности, хотелось бы получить информацию Минприроды и Росреестра, сколько таких территорий, по которым определены границы и какие возникают проблемы, имеются ли проблемы взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами при определении границ, необходима ли корректировка действующего законодательства», — сказал Эдуард Исаков.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Эдуард Исаков

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Дина Оюн

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Елена Зленко

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Совещание Комитета СФ по экономической политике

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Эдуард Исаков

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Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ирина Маканова сообщила, что в стране 230 особо охраняемых природных территорий федерального значения, из них 108 заповедников, 65 национальных парков и 64 заказника. На сегодняшний момент в ЕГРН внесены сведения о границах 170 ООПТ федерального значения. В Федеральной кадастровой палате Росреестра находятся материалы, содержащие сведения о местоположении границ ООПТ для внесения в ЕГРН по 10 таким территориям. По 15 ООПТ материалы находятся на проверке в Минприроды России.

По ее словам, существуют риски по 9 ООПТ, по которым работа до 31 декабря 2021 года может быть не завершена. Эти риски носят объективный характер.

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алексей Штейников сообщил, что в текущем году в ведомство поступила документация по 79 ООПТ, из них внесены в реестр 60 территорий.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов.

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