Т. Гигель: Важно уделять больше внимания развитию в нашей стране системы экологического образования и просвещения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании рабочей группы «Инфраструктура детства» при Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель организационного комитета проведения мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в заседании рабочей группы «Инфраструктура детства» при Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в России Десятилетия детства.

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Сенатор предложила включить в проект плана заседаний Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства на 2022 год рассмотрение вопроса «О развитии в Российской Федерации системы экологического образования, экологического просвещения и формирования культуры природолюбия у воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся школ».

Татьяна Гигель также предложила внести в План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, учрежденного Распоряжением Правительства РФ, пункт «Развитие системы экологического образования, экологического просвещения и формирования культуры природолюбия у воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся школ российских регионов на основе развития Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы».

По словам сенатора, это будет способствовать дальнейшему развитию в стране системы экологического образования и просвещения, формированию культуры природолюбия у воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся школ регионов, увеличению количества проводимых в субъектах РФ образовательных природоохранных и экологических мероприятий. Важно разработать и обеспечить всероссийской «Игротекой Эколят» дошкольные образовательные организации и школы российских регионов, проводить на более высоком уровне региональные, межрегиональные и всероссийские мероприятия в области экологического образования, экологической культуры и экологического просвещения с участием детей всех субъектов Российской Федерации, считает законодатель.

Руководитель рабочей группы, ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Алексей Гусев поддержал инициативы Татьяны Гигель.

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