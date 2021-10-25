С. Митин провел в Белгороде выездное совещание по вопросам развития отрасли отечественных ветеринарных препаратов

Source: Russia – Council of the Federation

По итогам заседания принято решение о комплексном обсуждении вопроса на площадке Совета Федерации и его профильного Комитета, сообщил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел выездное совещание, посвященное перспективам развития отрасли отечественных ветеринарных препаратов и зависимости от них российского животноводства. Мероприятие прошло в Белгороде.

Смотрите также

В совещании приняли участие производители ветеринарных препаратов, представители отраслевого сообщества, Белгородские сельхозтоваропроизводители.

По словам Сергея Митина, почти два года прошло с момента вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора». «Этот документ упразднил государственный ветеринарный надзор на региональном уровне и возложил полномочия по его осуществлению на федеральный. Необходимо продолжить работу по созданию единой вертикали управления государственной ветеринарной службой в стране в целях повышения эффективности ее работы».

Необходимо продолжить работу по созданию единой вертикали управления государственной ветеринарной службой в стране в целях повышения эффективности ее работы

Сенатор также обратил внимание на решение кадрового вопроса в области ветеринарии. «Кадровое обеспечение, включая закрепление ветеринарных специалистов на селе, развитие ветеринарной науки, разработка и внедрение новых ветеринарных препаратов, методик лабораторного контроля, обеспечение ветеринарных лабораторий необходимым оборудованием — вопросы требующие решения и особого внимания со стороны государства», — подчеркнул парламентарий.

Сергей Митин провел в Белгороде выездное совещание по вопросам развития отрасли отечественных ветеринарных препаратов

«Учитывая государственную значимость обеспечения российского животноводства отечественными ветпрепаратами высокого качества, ускоренного развития отрасли, по итогам совещания производители ветеринарных препаратов, представители отраслевого сообщества обратились с предложением организовать комплексное обсуждение вопроса на площадке Совета Федерации и его профильного Комитета», — сообщил Сергей Митин.

MIL OSI