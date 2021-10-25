Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#сфера25.10.2021 22:13

«Сфера» будет включать пять спутниковых группировок для телекома

Программа «Сфера» будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять — наблюдения. Об этом сообщил в понедельник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Россия тоже приняла решение формировать пять орбитальных группировок связи и пять орбитальных группировок наблюдения», — сказал Рогозин во время выступления на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.

Согласно презентации, представленной главой Роскосмоса, в «Сферу» будут входить группировки связи «Ямал», «Экспресс-РВ», «Экспресс», «Скиф», «Марафон IoT». Наблюдение в различных диапазонах будет обеспечено группировками «Смотр», «Беркут-О», «Беркут-S», «Беркут-VD», «Беркут-X,L,P».

«Речь идет и о широкополосном доступе в интернет и об интернете вещей. В части спутников наблюдения речь идет прежде всего о радиолокационных аппаратах, которые смогут обеспечить освещение обстановки в Арктике», — пояснил Рогозин.

Гендиректор госкорпорации добавил, что в 2022-2023 годах начнутся запуски прототипов этих космических аппаратов. «То есть мы начинаем формировать орбитальную группировку со следующего года», — добавил он.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.

Источник: ТАСС25 октября 2021 года, 14:01

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