Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКС#НЦ ОМЗ#Конференция25.10.2021 10:29

Роскосмос проводит выездное заседание конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»

В период с 18 по 19 ноября 2021 года Госкорпорация «Роскосмос» проводит выездное заседание конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» на тему: «Проблемные вопросы внедрения и использования цифровых сервисов и услуг на основе данных ДЗЗ из космоса» (организаторы конференции: Госкорпорация «Роскосмос», Российские космические системы, РАН и Институт космических исследований РАН).

Выездное заседание запланировано на площадке Оператора космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» (НЦ ОМЗ «Российские космические системы», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в том числе в формате видеоконференции.

В ходе выездного заседания в формате тематических секций, мастер-классов и круглых столов предлагается обсудить вопросы нормативно-правового регулирования деятельности в области дистанционного зондирования Земли, состояние и перспективы развития российской системы дистанционного зондирования Земли, сервисов «Цифровая Земля».

Контактное лицо − Сафонова Ольга Игоревна, тел. +7(495) 229-43-79, электронная почта: info@ntsomz.ru.

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