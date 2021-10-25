Пётр Бобылев: «ТЭК – неотъемлемая часть как повестки ESG, так и устойчивого развития, цели которого напрямую затрагивает международный Экодиктант»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 октября. – В этом году ряд вопросов Экодиктанта посвящён блоку «Энергетика». Здесь будут затронуты вопросы недропользования, возобновляемых энергоресурсов, электрической, тепловой энергий, угольной промышленности, рециклинга отходов ТЭК, рассказал Пётр Бобылев на пресс-конференции ИТАР ТАСС, посвящённой подготовке к Экодиктанту.

Экодиктант пройдёт 14-21 ноября на площадках России и зарубежных стран, а также онлайн напортале экодиктант.рус. Масштабный эколого-просветительский проект, инициированный АНО «Равноправие», проходит при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, 20 федеральных органов исполнительной власти.

Пётр Бобылев рассказал, что Экодиктант с момента его запуска традиционно поддерживается Минэнерго России, и многие компании топливно-энергетического комплекса принимают в нем участие.

«К примеру, в глобальной проверке уровня экологических знаний системно участвуют Газпром, Россети, Русгидро, Росатом, Сургутнефтегаз, Новатэк. Предприятия ТЭК путём повышения уровня экологической культуры своего персонала системно включаются в реализацию зелёной повестки ESG и целей устойчивого развития. В первую очередь, это такие цели, как качественное образование, недорогая и чистая энергия, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, чистая вода и санитария, а также сохранение экосистем моря и суши. Экодиктант является одним из наиболее эффективных инструментов достижения этих целей», – добавил он.

Пётр Бобылев отметил, что в этом году увеличился охват стран-участников проекта, и это очень важный момент с точки зрения развития международного сотрудничества, в том числе для сферы ТЭК.

«Странами-участниками Экодиктанта в прошлом году стали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Германия, Франция, США, Великобритания, Швеция, Нидерланды, Чехия, Сербия, Молдова. А в текущем году дополнительные заявки на участие представили уже все страны СНГ, а также Венгрия, Египет, Мьянма, Индия, Бразилия», – пояснил он.

Замминистра также рассказал, что 25 вопросов Экодиктанта для каждой из четырёх категорий участников посвящены глобальной повестке экологических, климатических, энергетических проектов международного уровня. Вопросы будут касаться всех важнейших направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая угольную отрасль.

«Недостаток знаний в части продвижения целей устойчивого развития, энерго- и ресурсосбережения, энерго- и ресурсоэффективности, экономики замкнутого цикла в стране объективно есть. Экодиктант – отличная возможность сократить этот разрыв», – резюмировал Пётр Бобылев.

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