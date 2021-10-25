Поздравление сотрудникам и ветеранам таможенных органов России

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья!

Поздравляю всех российских таможенников и ветеранов службы с профессиональным праздником, а также с 30-летием создания таможенных органов России, сотрудники которых продолжили лучшие традиции многих поколений своих предшественников, ведь история отечественной таможенной службы уходит вглубь веков.

За прошедшие годы таможенная служба существенно изменилась. В результате ряда преобразований было сформировано эффективное, сильное ведомство. Сегодня оно является прочной опорой для государства, надёжно обеспечивает национальные интересы страны.

Так, ФТС России играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, способствует наращиванию внешних торговых связей, а также развитию комфортных условий для ведения бизнеса, решает эти и многие другие стоящие перед вами задачи ответственно и результативно. И в этом заслуга вашего большого, сплочённого коллектива.

Спасибо вам за труд и верность профессиональному долгу. Уверен, такие высокие требования должны предъявляться к каждому человеку, который избрал для себя путь служения Отечеству.

Важно и то, что вы идёте в ногу со временем, совершенствуете формы и методы своей работы, осваиваете для этого передовые, в том числе цифровые, технологии, стремитесь сделать таможенную службу по-настоящему современной, динамичной государственной структурой.

Отмечу, что широкое внедрение электронных, интерактивных сервисов позволило в разы сократить сроки таможенного оформления и контроля, сделало эти процедуры более быстрыми, удобными и понятными для граждан, для представителей малого и среднего бизнеса, для крупных компаний. Это, безусловно, повышает конкурентоспособность нашей экономики и, что очень важно, делает более комфортной жизнь людей.

Вместе с тем, ещё остаются вопросы, которые требуют скорейшего решения. Есть резервы для повышения прозрачности и простоты таможенного администрирования, в целом для улучшения качества работы вашего ведомства, и здесь нужно задавать самую высокую планку, ориентироваться на национальные интересы, на запросы граждан. Рассчитываю, что ФТС продолжит курс на развитие открытого диалога с бизнесом, на укрепление доверия со стороны общества.

В числе ваших безусловных приоритетов – активное содействие углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве, наращивание сотрудничества с коллегами по Евразэс и из других стран.

И в заключение хочу ещё раз поздравить вас с профессиональным праздником и юбилеем службы. Желаю новых успехов на благо России, счастья, здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким!

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