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#ГРЦ Макеева#Памятная дата#Владимир Дегтярь25.10.2021 14:33

Памяти академика Виктора Петровича Макеева

25 октября — в день памяти первого руководителя КБ машиностроения, генерального конструктора баллистических ракет подводных лодок, академика Виктора Петрович Макеева — состоялось возложение цветов к его бюсту.

По многолетней традиции здесь, на центральном проспекте Машгородка, собираются руководители предприятия, ветераны Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), почетные граждане города Миасса. В этом году в связи напряженной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции мероприятие было не столь массовым, но традиция была сохранена.

К собравшимся обратился генеральный директор, генеральный конструктор, академик РАН Владимир Дегтярь, который отметил роль Виктора Петровича, прежде всего, в создании отечественного морского ракетостроения и, конечно, в основании и строительстве Машгородка.

«Все, что построено в первые десятилетия, начиная с 1959 года, появилось по инициативе и под контролем В.П. Макеева, — подчеркнул Владимир Дегтярь. — Научно-технический задел, созданный под руководством Виктора Петровича, несомненно, явился крепким фундаментом для дальнейшего развития ГРЦ. Тот колоссальный опыт, который мы приобрели, востребован и в наши дни при разработке перспективного вооружения, и по многим направлениям своей деятельности мы очень далеко ушли вперед».

В возложении цветов приняли участие депутаты Машгородка во главе с председателем Собрания депутатов МГО Дмитрием Проскуриным.

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