О. Епифанова: Село Усть-Цильма в Республике Коми стало столицей «Серебряного ожерелья России»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о церемонии передачи знаков официального статуса столицы туристического маршрута.

В этом году столицей туристического маршрута «Серебряное ожерелье России» стало село Усть-Цильма в Республике Коми, рассказала представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти региона Ольга Епифанова. ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми

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«От Старой Ладоги Ленинградской области этот символ перешел центру печорского старообрядчества, село в следующем году отметит 480-летие. В ходе торжественной церемонии передачи знаков официального статуса столицы «Серебряного ожерелья России» скипетр с жемчужиной вручен заместителю председателя правительства Республики Коми Галине Габушевой», — отметила сенатор.

Символично, что столицей проекта «Серебряное ожерелье» Усть-Цильма стала именно в год столетия Республики Коми, это очень почетно и ответственно для региона, сказала Ольга Епифанова. «Благодаря проекту активно развивается сфера туризма, все больше людей путешествуют на Северо-Запад нашей страны. Жители Республики Коми — радушные хозяева, они ждут всех, кто захочет посетить этот сказочно красивый край».

Ольга Епифанова рассказала о церемонии передачи знаков официального статуса столицы туристического маршрута

Проект «Серебряное ожерелье России» охватывает территории Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Республики Коми, г. Санкт-Петербурга и направлен на формирование единого туристско-рекреационного пространства.

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