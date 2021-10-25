М. Павлова подчеркнула роль органов местного самоуправления в решении вопросов безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на «круглом столе», посвященном развитию местного самоуправления.

Член Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области приняла участие в «круглом столе» на тему развития местного самоуправления. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в рамках Форума стратегов 2020–2021 «Реальность 2021 и повестка десятилетия».

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Выступая с докладом, сенатор рассказала о роли органов местного самоуправления в обеспечении национальной безопасности. Маргарита Павлова также отметила, что необходима поддержка традиционных семейных ценностей, преемственности поколений и других важных ориентиров через мероприятия и информационную повестку.

Участники «круглого стола» — ведущие эксперты, руководители федеральных, региональных и муниципальных органов власти и учреждений — обсудили вопросы, связанные с цифровизацией муниципального управления, правовыми основами международных связей органов местного самоуправления, комплексным развитием сельских территорий и др.

Маргарита Павлова приняла участие в «круглом столе» на тему развития местного самоуправления

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Маргарита Павлова приняла участие в «круглом столе» на тему развития местного самоуправления

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Маргарита Павлова приняла участие в «круглом столе» на тему развития местного самоуправления

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Маргарита Павлова приняла участие в «круглом столе» на тему развития местного самоуправления

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Маргарита Павлова приняла участие в «круглом столе» на тему развития местного самоуправления

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Маргарита Павлова приняла участие в «круглом столе» на тему развития местного самоуправления

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Маргарита Павлова приняла участие в «круглом столе» на тему развития местного самоуправления

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По итогам мероприятия будут выработаны предложения в проект Основ государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления, планирующийся к разработке в рамках реализации поручения Президента РФ по итогам прошедшего 30 января 2020 г. заседания Совета по развитию местного самоуправления.

Среди организаторов Форума стратегов 2020–2021 — Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Общероссийский конгресс муниципальных образований, Союз российских городов.

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