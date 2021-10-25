Минспорт России, Сбер и Национальный центр ГЧП провели образовательную программу по строительству объектов спорта по ГЧП

Source: Russia Ministry of Sport

Представители субъектов Российской Федерации, инвесторов и финансирующих организаций прошли обучение по подготовке проектов для создания спортивной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства (ГЧП). Организаторами программы выступили Министерство спорта Российской Федерации, Национальный центр ГЧП (группа ВЭБ.РФ) и Сбер.

В церемонии открытия принял участие директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта России Александр Росляков. Он рассказал, что Министерство начинает новый этап развития государственно-частного партнёрства в сфере физической культуры и спорта.

В частности, Минспорт разработал федеральный проект «Бизнес-спринт», направленный на создание объектов массового спорта по программе ГЧП. «Бизнес-спринт» вошёл в новую Государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». В рамках проекта ежегодно, начиная с 2022 года, будет выделяться по 100 млн рублей субсидий российским кредитным организациям и ВЭБ.РФ на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам. С 2023 года ещё 3 млрд рублей ежегодно будет направляться из федерального бюджета на софинансирование проектов ГЧП. На участие в программе уже подано 78 заявок. В процессе работы правила разработанной программы будут трансформироваться в соответствии с запросом рынка.

«Проведение подобных образовательных программ для участников рынка крайне актуально сейчас. Министерство заинтересовано, чтобы проекты, претендующие на господдержку, были качественно подготовлены с юридической и финансовой точек зрения», – отметил Александр Росляков.

В ходе мероприятия эксперты Минспорта, Сбера, ВЭБ.РФ и юридических компаний рассказали о том, как выбрать правовую форму для реализации проектов строительства спортивных объектов, на какие аспекты нужно обратить внимание в процессе структурирования, как разрешать возникающие проблемы и почему нужно тщательно просчитывать параметры проекта, а также ответили на вопросы участников образовательной программы.

Пресс-служба Минспорта России

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