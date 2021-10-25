Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#IAC#Дмитрий Рогозин25.10.2021 16:58

Международный астронавтический конгресс. День Первый.

Сегодня, 25 октября 2021 года, в Объединенных Арабских Эмиратах состоялось открытие 72-го Международного астронавтического конгресса. Практически все основные космические агентства и частные компании собрались на ближайшие пять дней в Дубае. В Конгрессе участвует и Госкорпорация «Роскосмос»: на стенде присутствуют макеты стартовой площадки для ракет «Союз-СТ» в Гвианском космическом центре, ядерного буксира «Зевс» и многих других перспективных российских разработок.

Церемонию открыл Хамад Обаид Аль Мансури, председатель Космического центра Мохаммеда бен Рашида (MBRSC). «Проведение Международного астрономического конгресса — важная веха для страны, которая поможет укрепить позиции ОАЭ в лиге космических держав. Мы уверены, что этот конгресс поможет вдохновить страны региона также приступить к освоению космоса», — отметил он.

С приветственным словом выступила и Паскаль Эренфройд, президент Международной астронавтической федерации (IAF), напомнившая о наиболее заметных событиях года в Мировой космонавтике. В их число был включен и научно-просветительский проект «Вызов», как пример развития туристических полетов. В финале выступления госпожа Эренфройд рассказала о том, что в 2021 году исполнилось 60 лет с момента полета первого человека в космос и показала ролик, посвященный полету Юрия Гагарина.

Руководитель Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил стенд российской делегации на 72-м Международном астронавтическом конгрессе, проходящем в Дубае. Эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум вместе с группой космонавтов из разных стран посетили павильон Роскосмоса. Дмитрий Рогозин и Рашид Аль Мактум поприветствовали друг друга и обменялись впечатлениями о проходящем Конгрессе.

Кроме того, в ходе визита Дмитрий Рогозин на встрече вручил подарок исполнительному директору Международной Федерации астронавтики Кристиану Фейхтингеру. Подарком стали номерные часы «Ракета» Петродворцового часового завода за номером 54.

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