Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Международной специализированной выставке по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в мероприятиях в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям. Экспозиция прошла под патронатом Министерства культуры РФ и правительства Москвы.

Сенатор отметила, что это уникальное специализированное событие, в рамках которого поднимаются актуальные проблемы и потребности отрасли сохранения культурного наследия. Среди участников — реставраторы, строители, архитекторы, девелоперы, представители музейного и археологического сообществ.

Впервые в рамках выставки был проведен конкурс студенческих работ «Реконструкция и реставрация объектов архитектуры»

Впервые в рамках выставки был проведен конкурс студенческих работ «Реконструкция и реставрация объектов архитектуры». Студенты Московского архитектурного института, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Севастопольского государственного университета представили проекты по развитию музея-заповедника «Херсонес Таврический». Екатерина Алтабаева, представляющая в СФ законодательный орган государственной власти г. Севастополя, вошла в состав жюри. Подведение итогов состоялось в режиме видеоконференции.

Мероприятия в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям

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Мероприятия в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям

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Екатерина Алтабаева

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Екатерина Алтабаева приняла участие в мероприятиях в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям

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Екатерина Алтабаева приняла участие в мероприятиях в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям

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Мероприятия в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям

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«Ребята очень ответственно подошли к участию в конкурсе. Все представленные проекты интересны и неординарны, их объединяет бережное отношение к культурно-историческому пространству музея-заповедника. Участники старались найти пути, позволяющие максимально сохранить аутентичность этого уникального места», — сказала парламентарий.

Екатерина Алтабаева напомнила, что «Херсонес Таврический» входит в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). «Сбережение объектов культурного наследия нашей страны — крайне актуальная задача», — подчеркнула сенатор.

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