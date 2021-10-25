Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор приняла участие в Международной специализированной выставке по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия.
Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в мероприятиях в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям. Экспозиция прошла под патронатом Министерства культуры РФ и правительства Москвы.
Сенатор отметила, что это уникальное специализированное событие, в рамках которого поднимаются актуальные проблемы и потребности отрасли сохранения культурного наследия. Среди участников — реставраторы, строители, архитекторы, девелоперы, представители музейного и археологического сообществ.
Впервые в рамках выставки был проведен конкурс студенческих работ «Реконструкция и реставрация объектов архитектуры»
Впервые в рамках выставки был проведен конкурс студенческих работ «Реконструкция и реставрация объектов архитектуры». Студенты Московского архитектурного института, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Севастопольского государственного университета представили проекты по развитию музея-заповедника «Херсонес Таврический». Екатерина Алтабаева, представляющая в СФ законодательный орган государственной власти г. Севастополя, вошла в состав жюри. Подведение итогов состоялось в режиме видеоконференции.
Мероприятия в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям
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Мероприятия в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям
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Екатерина Алтабаева
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Екатерина Алтабаева приняла участие в мероприятиях в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям
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Екатерина Алтабаева приняла участие в мероприятиях в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям
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Мероприятия в рамках Международной специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию, популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям
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«Ребята очень ответственно подошли к участию в конкурсе. Все представленные проекты интересны и неординарны, их объединяет бережное отношение к культурно-историческому пространству музея-заповедника. Участники старались найти пути, позволяющие максимально сохранить аутентичность этого уникального места», — сказала парламентарий.
Екатерина Алтабаева напомнила, что «Херсонес Таврический» входит в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). «Сбережение объектов культурного наследия нашей страны — крайне актуальная задача», — подчеркнула сенатор.