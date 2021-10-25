Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#IAC#Дмитрий Рогозин25.10.2021 17:31

Дмитрий Рогозин принял участие в пленарной сессии IAC

Руководитель Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выступил на пленарной сессии глав космических агентств в рамках Международного астронавтического форума в Дубае. На мероприятии присутствовали практически все руководители основных космических организаций.

Дмитрий Рогозин озвучил основные события российской космонавтике за текущий год. Среди них юбилей полета Юрия Гагарина, запуск многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и научно-просветительский проект «Вызов» — полет киноэкипажа в космос, съемка материалов для документальных фильмов и первого в истории художественного фильма, снятого на Международной космической станции.

Для Роскосмоса в проекте «Вызов», кроме просветительской составляющей, крайне важны научно-технические аспекты — это новая технология оперативной подготовки непрофессиональных участников космического полета, выполняющих в полёте целевую задачу, новая система управления космическим кораблем «Союз МС» и его стыковки с МКС одним профессиональным космонавтом, моделирование и отработка теоретически возможной ситуации с необходимостью оказания хирургической медицинской помощи на Международной космической станции. Наработанные в проекте компетенции и опыт будут использованы при подготовке и выполнении будущих туристических космических миссий, первая из которых состоится в декабре этого года экипажем в составе командира корабля, космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина, а также граждан Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.

В выступлении также были затронуты и наиболее перспективные проекты российской космонавтики. В их число вошли проект «Сфера», создание многоразовой ракеты-носителя на метане и работа над космическим аппаратом «Зевс» с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса.

В ближайшем будущем Россия продолжит работу по выводу космических аппаратов группировки «Сфера». В текущей версии «Сфера» содержит пять группировок спутников для телекоммуникационных работ и пять — для дистанционного зондирования Земли. Вместе с этим продолжается работа по созданию метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ». Согласно техническим требованиям, её двигатели будут обеспечивать более 300 включений, а это даст в перспективе возможность более ста полетов первой ступени.

Кроме этого, к 2030 году Россия планирует запустить и испытать «Ядерный буксир» — космический аппарат с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса. «Зевс» станет настоящим научно-технологическим прорывом для миссий к другим планетам и астероидам. Он сможет нести на себе большую полезную нагрузку чем современные космические аппараты.

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