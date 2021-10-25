Делегация СФ приняла участие в наблюдении за выборами Президента Республики Узбекистан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы посетили избирательные участки в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильясом Умахановым УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан приняла участие в мониторинге на выборах Президента Республики Узбекистан.

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В состав миссии наблюдателей вошли — первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов (координатор делегации Совета Федерации), заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области (по линии МПА СНГ), член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области (по линии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России), член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков ЛедковГригорий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (по линии ШОС), член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев. ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия

Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильясом Умахановым приняла участие в мониторинге на выборах Президента Республики Узбекистан

Сенаторы посетили избирательные участки в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Российские наблюдатели побеседовали с членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями от оппозиционных политических партий, избирателями.

Выборы Президента Узбекистана имеют важное значение для дальнейшего обеспечения стабильности и социально-экономического развития этой страны, а также в регионе Центральной Азии

Члены делегации отметили хороший организационный уровень предвыборной кампании, свободу волеизъявления и высокую активность избирателей — явка составила более 80 проц.

Также наблюдатели оценили меры защиты участников электорального процесса от заражения коронавирусной инфекцией, которые были созданы на участках.

По оценке сенаторов, выборы в Узбекистане прошли без нарушений, в спокойной и доброжелательной обстановке.

Ильяс Умаханов

По мнению Ильяса Умаханова, выборы Президента Узбекистана имеют важное значение для дальнейшего обеспечения стабильности и социально-экономического развития этой страны, а также в регионе Центральной Азии.

На пост главы государства претендовали пять кандидатов. Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

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