Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКК Энергия#Прогресс МС-21#Космодромы#Байконур25.10.2021 19:11

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» доставлен на Байконур

В понедельник, 25 октября 2021 года, эшелон с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-21» разработки и производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прибыл на железнодорожную станцию Тюратам космодрома Байконур.

В настоящее время транспортные контейнеры с «космическим грузовиком» уже перевезены в монтажно-испытательный корпус площадки № 254. Следующий этап работ — выгрузка грузового корабля, установка на рабочее место и осмотр его солнечных батарей.

Все технологические операции выполняются специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) и Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Прогресс МС» — российский автоматический транспортный космический корабль. Входит в семейство грузовых кораблей «Прогресс», которые создавались специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для коррекции ее орбиты. Разработчик и изготовитель новой модификации «Прогресс МС» — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва.

Корабль «Прогресс МС» имеет три отсека: грузовой (для размещения сухих грузов и воды), приборно-агрегатный и отсек компонентов дозаправки (для доставки топлива на станцию). Длина — 7,2 м, максимальный диаметр — 2,72 м, стартовая масса — около 7,3 т. Может брать полезный груз массой около 2,6 т.

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