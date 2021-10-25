Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1825.10.2021 08:05

Грузовой корабль «Прогресс МС-18» на стартовом комплексе «Восток»

На космодроме Байконур проходят заключительные предпусковые операции с ракетой-носителем «Союз-2.1а» и транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18». В соответствии с решением Государственной комиссии 25 октября 2021 года ракету космического назначения Союз-2.1а / Прогресс МС-18 вывезли на стартовый комплекс площадки № 31.

Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 05:30 по московскому времени. После проведения операций по вертикализации и сведения ферм обслуживания на стартовом комплексе площадки № 31 специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику первого стартового дня. После стыковки коммуникаций ракеты с наземным оборудованием предстоит выполнить автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем — заключительные операции на «нуле» и доклад по результатам первого стартового дня.

Новый «космический грузовик», запуск и стыковка которого запланированы на 28 и 30 октября соответственно, доставит на борт Международной космической станции 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник», 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» — трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации — 1а) ракеты-носителя «Союза-У». Предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов военного, народнохозяйственного и социального назначения.

Ракета-носитель была разработана и изготавливается в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Она оснащена новой цифровой системой управления, единой для всех трёх ступеней, а также новой цифровой радиотелеметрической системой измерения. Установка на ракете-носителе «Союз-2» цифровой системы управления повысила точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты-носителя, позволила использовать крупногабаритные обтекатели.

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