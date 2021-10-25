«Газпром» и ТМК заинтересованы в разработке новой высокотехнологичной трубной продукции

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 октября 2021, 20:10

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрия Пумпянского.

Стороны обсудили разработку и выпуск новой высокотехнологичной трубной продукции в интересах «Газпрома», а также приоритетные направления развития деятельности ТМК после вхождения в ее состав активов ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ).

Отмечено, что плодотворное многолетнее сотрудничество компаний и ориентир на высокие требования «Газпрома» к качеству и эксплуатационным характеристикам труб позволили ТМК сформировать производственную базу, отвечающую лучшим мировым стандартам.

Достигнутый технологический уровень отечественной трубной промышленности уже позволил полностью обеспечить потребности «Газпрома» во многих видах труб для создания газотранспортных систем и освоения месторождений в тяжелых природно-климатических условиях. При реализации перспективных проектов «Газпром» в первую очередь нацелен на использование продукции российского производства, в том числе не имеющей мировых аналогов.

Справка

ТМК в марте 2021 года завершила сделку по приобретению 86,5% акций ПАО «ЧТПЗ». В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ПАО «ЧТПЗ». В апреле ТМК увеличила свою долю до 97,6%.

В октябре текущего года в рамках Петербургского международного газового форума — 2021 «Газпром» и ТМК подписали программу научно-технического сотрудничества на очередной пятилетний срок — 2021–2025 годы.

ТМК сосредоточит основные усилия на освоении производства новых видов высокотехнологичной трубной продукции. Среди них — высокопрочные трубы большого диаметра, в том числе изготовленные с применением лазерной сварки, трубы с повышенной деформационной способностью, бесшовные трубы, стойкие к воздействию сероводорода, трубы в хладостойком исполнении, трубы с высокоточными резьбовыми соединениями. Новую продукцию планируется применять в добычных и газотранспортных проектах «Газпрома».

Управление информации ПАО «Газпром»

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