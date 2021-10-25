Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#НИИ СК25.10.2021 16:33

В НИИ СК прошел семинар молодых специалистов

В Научно-исследовательском институте стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошел научно-практический семинар молодых специалистов, приуроченный к проведению Года науки и технологий.

Открылся семинар вручением премий имени академика В.И. Кузнецова и конструктора В.К. Филиппова молодым работникам-студентам, номинированным по итогам майской аттестации. В торжественной церемонии приняли участие заместитель директора филиала по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» Алексей Останин, начальник отдела подготовки и развития персонала Марина Иголкина и председатель Совета ветеранов ЦЭНКИ Александр Болысов.

Кроме того, в этом году впервые была вручена премия имени выдающегося конструктора и ученого, основоположника создания автоматизированных стартовых комплексов ракет космического назначения В. Соловьева. В рамках научно-практического семинара были заслушаны доклады молодых работников-студентов и молодых специалистов по результатам их научной деятельности. Все участники семинара получили сертификаты, а призеры — денежные премии.

Семинар организован отделом подготовки и развития персонала ЦЭНКИ при поддержке Совета молодых специалистов филиала и Совета ветеранов ЦЭНКИ.

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