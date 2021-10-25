В Ижевске завершился XI Всероссийский фестиваль студенческого спорта

Source: Russia Ministry of Sport

С 18 по 24 октября в Ижевске при поддержке Министерства спорта Российской Федерации прошел XI Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Удмуртская Республика впервые принимала у себя этот фестиваль, участниками которого стали представители различных высших учебных заведений страны в возрасте от 18 до 25 лет. На празднике спорта были представлены спортсмены из 19 регионов Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина.

В период проведения соревнований участники разыграли 73 комплекта наград в баскетболе 3х3, волейболе, гандболе, настольном теннисе, легкой атлетике, плавании, самбо, компьютерном спорте, шахматах и многоборье ГТО, причем гандбол, компьютерный спорт и легкая атлетика были представлены впервые.

По итогам общекомандного зачета первое место заняла сборная Удмуртской Республики, «серебро» взяли представители Челябинской области, а третьими стали спортсмены из Москвы.

Соревнования проводились в режиме строгих ограничений. К объектам спорта в столице Удмуртии предъявлены дополнительные требования по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Спортсмены были допущены до участия в соревнованиях на основании отрицательных результатов тестов на COVID-19, а весь состав судейской коллегии и организаторов мероприятия также прошел процедуру тестирования на COVID-19. Соревнования прошли без зрителей. Для участников мероприятия и сотрудников спортивных объектов было обязательным использование защитных масок.

Пресс-служба Минспорта России

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