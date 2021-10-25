Source: Russia Federal Space

#РКС#WorldSkills Hi-Tech25.10.2021 20:29

Высокие технологии РКС на WorldSkills Hi-Tech 2021

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») принимает участие в VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021 в компетенции «Электроника» среди специалистов ведущих высокотехнологичных компаний России.

При методической поддержке коллег-компатриотов участники пройдут все этапы создания электронной системы для заданной спутниковой аппаратуры: от разработки схемотехники, разводки топологии платы, пайки макета и запуска до поиска неисправности — отладки и программирования микроконтроллера. Для выполнения задания требуется проявить навыки работы с соответствующими программами, способность ориентироваться на плате и находить разнообразные пути решения задач.

Лидер корпоративной команды, ведущий специалист HR-дирекции РКС Анастасия Бондаренко: «Аналогичные действия выполняются на всех стадиях создания реальной аппаратуры для современных космических аппаратов. Разработчик контролирует проект на всех этапах, способен подменить или проконтролировать другого специалиста, например, проверить код микроконтроллера на плате, написанный программистом, или найти неисправность в макете, собранном другими сотрудниками. Высокие требования к знаниям и навыкам наших специалистов — одно из важнейших условий для производства качественной и надежной аппаратуры для ракет-носителей, спутников для экомониторинга, навигации, связи».

Соревнования WorldSkills Hi-Tech 2021 проходят в Екатеринбурге с 25 по 29 октября 2021 года в очном формате.

MIL OSI