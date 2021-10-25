А. Майоров: В вопросах охраны природы большое значение имеют общественные инициативы повышения экологической грамотности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о всероссийском Экодиктанте, который пройдет с 14 по 21 ноября в регионах России и зарубежных странах.

В связи с новыми экологическими вызовами необходимо совершенствовать природоохранную политику – усиливать ответственность за нанесение ущерба окружающей среде, формировать более действенные механизмы ее охраны, повышать экологическую грамотность населения нашей страны. Это важно для того, чтобы не допускать беспрецедентных экологических трагедий, которые происходят по вине человека.

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Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в ходе пресс-конференция в ТАСС, посвященной проведению Всероссийского экологического диктанта в международном формате.

Сегодня особую роль приобретают такие эколого-просветительские проекты, как Экодиктант. Он уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент экологического просвещения населения

«Сегодня особую роль приобретают такие эколого-просветительские проекты, как Экодиктант. Он уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент экологического просвещения населения», — подчеркнул глава Комитета СФ

По его словам, всероссийский Экодиктант пройдет с 14 по 21 ноября на портале Экодиктант.ру, на организованных оффлайн-площадках в регионах России и зарубежных странах. В этом году его вопросы будут доступны не только на русском, а на английском и испанском языках. Мероприятие пройдет в статусе международного проекта. Заявки на участие уже представили несколько стран СНГ, Венгрия, Сербия, США, Египет, Мьянма, Индия.

Парламентарий напомнил, что Экодиктант организован по инициативе автономной некоммерческой организации «Равноправие» и реализуется при поддержке четырёх комитетов Совета Федерации: Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитета СФ по науке, образованию и культуре, Комитета по социальной политике, Комитета по международным делам.

Алексей Майоров подчеркнул, что регионы активно включились в подготовку проведения мероприятия. В прошлом году самым большим количеством оффлайн-площадок выделились Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Республика Коми. «Организаторы и в этом году так же тщательно будут следить за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Ожидается, что Экодиктант напишут более трёх миллионов школьников и их родителей, студентов, пенсионеров, государственных и муниципальных служащих, сотрудников крупнейших корпораций».

При этом сенатор обратил внимание, что такого широкого охвата проекта не удалось бы достичь без помощи федеральных министерств и ведомств. Проект поддержало Правительство России, профильные министерства и ведомства. С учетом того, что с этого года Экодиктант вышел на международный уровень, к проекту подключились МИД России и Россотрудничество.

«У природы нет границ. Поэтому нам важно, чтобы вопросы экологического просвещения были в международной повестке, формировался единый международный стандарт экологического просвещения. С этого года Экодиктант включает глобальные, трансграничные вопросы, и без международного взаимодействия решить их невозможно», — отметил сенатор. «Без новой экологической культуры нам не обойтись. Ведь экологические знания помогут каждому не только решить, как он может снизить уровень негативного воздействия на природу и стать экологичнее, но и начать разбираться в государственной политике в области природоохранной сферы и активно включаться в её реализацию».

«Поддержка Экодиктанта как со стороны федеральных и региональных органов государственной власти, так и крупнейших российских предприятий, позволит значительно повысить общий уровень экологической культуры в России», — уверен Алексей Майоров.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийского экологического диктанта в международном формате

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Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров

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Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийского экологического диктанта в международном формате

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Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийского экологического диктанта в международном формате

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Пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского экологического диктанта в международном формате

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Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению Всероссийского экологического диктанта в международном формате

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Алексей Майоров

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Сенатор уверен, что людей, желающих повысить уровень своей экологической культуры, с каждым годом будет всё больше. И в этом реальную роль может сыграть Экодиктант. Ведь он стал уже ежегодным международным проектом, а сайт экодиктант.ру – постоянно действующим экопросветительским порталом, с большим количеством обучающих материалов.

«В вопросах охраны природы, безусловно, нужно действовать сообща и поддерживать такие благородные общественные инициативы повышения экологической грамотности, тиражировать их повсеместно. Ведь они касаются непосредственно каждого», — подчеркнул Алексей Майоров.

В пресс-конференции приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Петр Бобылев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта Наталья Соколова, директор Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Игорь Козин и руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям компании – одного из сотовых операторов Александр Осипов.

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